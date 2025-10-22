Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 22. október 2025 13:41 Ása og Leo héldu skírnarveisluna á Kjarval. Ása Steinars Ferðaljósmyndarinn og áhrifavaldurinn Ása Steinarsdóttir og eiginmaður hennar, Leo Sebastian Alsved, héldu tvöfalda skírnarveislu fyrir syni sína í Fantasíusalnum á Kjarval síðastliðinn sunnudag. Ása deilir gleðitíðindunum á Instagram. Ása og Leo eignuðust sitt annað barn þann 31. júlí síðastliðinn. Fyrir eiga þau soninn Atlas, sem fæddist í janúar 2022. Atlas hafði ekki verið skírður, svo hjónin nýttu tækifærið og skírðu báða syni sína. Sá yngri fékk nafnið Jökull. „Við gáfum barninu okkar loksins nafn… og já, það er eitt af þeim íslensku nöfnum. Ég kynni Jökul,“ Ása skrifaði og útskýrði hvernig nafnið er innblásið af jöklum Íslands, þar sem hann er með djúpblá augu. View this post on Instagram A post shared by Asa Steinars (@asasteinars) Ása ásamt sonum sínum, Atlasi og Jökli.Instagram Skírnarkakan með nöfnum drengjanna.Instagram Instagram Ása og Atlas á Austurvelli.Instagram Framburður og nafnaval Í öðru myndbandi, sem Ása birti á dögunum, má sjá þegar hún og Leo ræða möguleg nöfn á yngri soninn. Hún segir að það geti verið krefjandi að velja nafn sem hentar bæði á Íslandi og í Svíþjóð. „Hér er myndband sem við tókum upp þegar ég var gengin 40 vikur, þar sem við ræddum nöfn sem gætu komið til greina. Eins og sést, er það ekki auðveldasta verkefnið þegar við erum frá Íslandi og Svíþjóð. Og já, við enduðum á því að velja ekki Levi.“ View this post on Instagram A post shared by Asa Steinars (@asasteinars) Ása er einn stærsti áhrifavaldur Íslands og er með um 1,4 milljón fylgjendur á Instagram. Hún starfar við ljósmyndun og flakkar vítt og breitt um heiminn í starfi sínu og deilir því á samfélagsmiðlum sínum. Hjónin festu kaup á fallegu einbýlishúsi í Garðabæ í lok síðasta árs. Undanfarin ár hafa þau flakkað heimshorna á milli líkt og fylgjendur Ásu á samfélagsmiðlum vita mæta vel, meðal annars í uppgerðum húsbíl. Barnalán Tímamót Ástin og lífið Mest lesið „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ Lífið Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Lífið „Nú dýrka ég að vera vaxin eins og fæðing Venusar“ Tíska og hönnun „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Bíó og sjónvarp Heitasta listapar landsins á djamminu Lífið „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lífið Furðuleg forréttindablinda Gagnrýni Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna Lífið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Lífið „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Fleiri fréttir Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Brjánn ávarpaði alla áhorfendur leiksins rétt fyrir upphafsflautið Innlit í þriggja hæða veitingastaðinn Bryggjuhúsið sem er í húsi frá 1863 Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Innlit: „Ég bý í draumahúsinu“ „Gerði grín að líkamanum mínum og sagði að ég ætti að tala minna“ Óttast að hann sé fyrsta fórnarlamb flugunnar Fögnuðu fallegri og óvæntri vináttu Svikarar höfðu fjórar milljónir af Aroni Can „Setti sjálfa mig í fyrsta sæti og hef aldrei verið hamingjusamari“ Hvetur hávaxnar stelpur til að vera stoltar af hæð sinni Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“ „Við María eigum rosalega fallegt samband og erum þakklát hvort fyrir annað“ Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Hugleiki Dagssyni hent út af Facebook Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Sam Rivers úr Limp Bizkit látinn Krakkatían: IKEA-geitin, októberfest og reikistjarna Sjá meira