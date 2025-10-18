Dýri kveður Íþróttaálfinn eftir tuttugu ár

Dýri Kristjánsson er nú hættur að leika íþróttaálfinn tuttugu árum eftir hans fyrstu kynni við hann. Dýri tilkynnti um þetta á Facebook-síðu sinni í kvöld. Þar þakkar hann Magnúsi Scheving fyrir tækifærið, vinnuveitendum sínum fyrir skilning og fjölskyldunni. Hann segir það hafa verið einstakt tækifæri að leika Íþróttaálfinn en það sé tími til að láta staðar numið.
„Íþróttaálfurinn hefur verið órjúfanlegur hluti af mínu lífi síðustu 20 ár. Fyrstu kynni mín af Latabæ voru í gegnum áhættuatriði og stökk við tökur á þáttunum, sem síðar þróaðist yfir í að koma fram sem Íþróttaálfurinn á fjölmörgum viðburðum um allan heim. Fjöldi framkomna nálgast nú óðfluga 2.000 skipti,“ segir hann í tilkynningu sinni.
Það sé erfitt að velja eitt sem standi upp úr á þessu langa ferðalagi en fólkið sem hann hefur hitt sé samnefnarinn.
„Það hefur verið mér ómetanlegt að hitta alla þá frábæru skipuleggjendur viðburða um land allt – margir þeirra eru í dag meðal minna bestu vina. Upp úr öllu standa síðan auðvitað elsku börnin sem hafa tekið mér opnum örmum hvar sem ég hef komið.“
„Ég er Magnúsi Scheving ævinlega þakklátur fyrir að hafa veitt mér tækifærið til að verða Íþróttaálfurinn og fyrir að treysta mér fyrir því hlutverki. Ég hef lagt mig fram við að vera Latabæ til sóma og nýta þau verkfæri sem mér voru gefin til að byggja upp þennan einstaka feril.“
Hann segir það einstakt tækifæri að hafa fengið að vinna með dóttur sinni, en Lana Björk, dóttir hans, lék Sollu stirðu.
„Það hefur verið mér hjartans mál að hvetja börn til heilbrigðs lífernis í gegnum leik og skemmtun. Ef ég hef átt einhvern þátt í að efla heilbrigði barna og fullorðinna á Íslandi, þá er það mér mikils virði. Nú tel ég tímabært að kalla þetta gott í íþróttaálfabúningnum. Ég er yfir mig þakklátur öllum þeim sem ég hef hitt og fengið að vinna með – og ekki síst börnunum, sem mörg eru nú orðin fullorðnir einstaklingar,“ segir Dýri að lokum.
Á fyrstu sextíu dögum sölu á íþróttanammi Latabæjar í matvöruverslunum seldust um tuttugu tonn. Stofnandi Latabæjar hrósar íslensku þjóðinni fyrir að svara ákalli um aukna neyslu á ávöxtum og grænmeti.
Glanni glæpur, Stína símalína, Nenni Níski, Siggi sæti, Halla hrekkjusvín, bæjarstjórinn og sjálfur íþróttaálfurinn er nú mætt til Keflavíkur þar sem leikritið um Glanna glæp í Latabæ er sýnt í Frumleikhúsinu við góðar viðtökur.
Magnús Scheving hefur í gegnum fjárfestingarfélagið, LZT Holding ehf., náð samkomulagi við Warner Bros, Discovery, um kaup á öllum eignum LazyTown, eða Latabæ. Undir kaupin falla allir sjónvarpsþættir, vörumerki og hugverkaréttindi LazyTown, um heim allan.