Malmö lyfti sér upp í 3. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 0-2 útisigri á Norrköping í dag.
Þetta var þriðja tap Norrköping í röð en liðið er í 12. sæti með 29 stig, fjórum stigum frá umspilssæti þegar liðið á þrjá leiki eftir.
Ísak Andri Sigurgeirsson og Arnór Ingvi Traustason léku allan leikinn fyrir Norrköping í dag.
Hinn átján ára Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á sem varamaður hjá Norrköping þegar sjö mínútur voru eftir. Hann hefur komið við sögu í átta deildarleikjum á tímabilinu en hann gekk í raðir Norrköping frá Fjölni fyrr á þessu ári.
Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á sem varamaður hjá Malmö á 88. mínútu. Arnór Sigurðsson er enn frá vegna meiðsla.