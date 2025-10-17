Andrés prins hefur afsalað sér öllum titlum sínum og heiðursmerkjum, þeirra á meðal titlinum hertoginn af York. Yfirlýsingin kemur í kjölfar umfjöllunar um vinskap hans við látna barnaníðinginn Jeffrey Epstein og samband hans við meintan kínverskan njósnara.
Hann mun áfram vera prins í ljósi þess að hann er sonur Elísabetar II Bretlandsdrottningar.
Sky News greinir frá þessu en talið er að fyrrverandi eiginkona hans, Sarah Ferguson, muni einnig hætta að nota titilinn hertogaynjan af York.
„Í viðræðum við konunginn og nánustu fjölskyldu mína höfum við komist að þeirri niðurstöðu að áframhaldandi ásakanir um mig beina athyglinni frá starfi hans hátignar og konungsfjölskyldunnar,“ sagði Andrés prins í yfirlýsingu.
„Ég hef ákveðið, líkt og ég hef alltaf gert, að setja skyldu mína gagnvart fjölskyldu minni og landi í fyrsta sæti. Ég stend við þá ákvörðun mína fyrir fimm árum að hætta að sinna opinberum störfum,“ bætir Andrés við.
„Með samþykki hans hátignar teljum við að ég verði nú að ganga skrefinu lengra. Ég mun því ekki lengur nota titil minn eða þau heiðursmerki sem mér hafa verið veitt.“
„Eins og ég hef áður sagt, þá neita ég staðfastlega ásökununum gegn mér.“
Ákvörðunin kemur í kjölfar aukins þrýstings á Andrés prins eftir að fleiri fréttir komu fram um samband hans við barnaníðinginn Jeffrey Epstein og samband hans við meintan kínverskan njósnara.
Andrés prins hefur gert samkomulag við Virginiu Giuffre, sem hefur sakað hann um að misnota sig kynferðislega þegar hún var sautján ára gömul. Giuffre segist hafa verið fórnarlamb mannsals og segir Andrés hafa nauðgað sér þrisvar sinnum á heimilum auðjöfursins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein.
Andrés prins, sonur Elísabetar Englandsdrottningar, hefur verið kærður fyrir kynferðisofbeldi. Kærandi í málinu er Virginia Giuffre, sem segir brot Andrésar gegn sér hafa átt sér stað þegar hún var sautján ára gömul.
Elísabet II Bretlandsdrottning hefur samþykkt ósk Andrésar prins um að hann hætti að sinna skyldum sínum fyrir konungsfjölskylduna um ófyrirsjáanlega framtíð.