Hollywood-stjörnurnar Tom Cruise og Ana de Armas eru hætt saman eftir átta mánaða samband. Neistarnir hafi verið horfnir og því best að segja það gott. Þau verði áfram vinir og samstarfsfélagar í neðansjávar-spennutrylli.
Heimildamaður sem þekkir til parsins fyrrverandi tjáði Daily Mail frá sambandsslitunum. „Þau ætla áfram að vera vinir en þau eru ekki lengur að deita. Þau uppgötvuðu að þetta myndi ekki endast og þeim væri betur borgið sem vinum,“ sagði hann.
„Neistinn var horfinn milli þeirra en þau elska samt félagsskap hvor annars og þau hafa bæði verið mjög fullorðin í málinu. Hún hefur þegar verið ráðin í nýjustu myndina hans, svo þau munu vinna áfram saman,“ sagði heimildamaðurinn einnig.
Myndin sem um ræðir er yfirnáttúrulegi spennutryllirinn Deeper sem gerist á hafsbotni og er leikstýrt af Doug Liman, sem hefur áður leikstýrt Cruise í Edge of Tomorrow (2014) og American Made (2017).
Cruise og de Armas voru fyrst orðuð hvort við annað í febrúar og í kjölfarið sást reglulega til þeirra saman meðal almennings, þau flugu saman í þyrlum og síðasta sumar náðust myndir af þeim fáklæddum saman á snekkju Cruise.
Sambandinu ku hafa lokið í góðu en þó segir heimildamaðurinn ólíklegt að þau taki aftur saman. Þá segir að vera Cruise í Vísindakirkjunni hafi ekki haft áhrif því sambandið varð ekki svo alvarlegt. Þó greindi fréttastöðin NewsNationNow frá því í síðasta mánuði að Cruise væri að vinna að inngöngu de Armas inn í kirkjuna.
Tom Cruise hefur verið giftur í þrígang, Mimi Rogers frá 1987 til 1990, Nicole Kidman frá 1990 til 2001 og Katie Holmes frá 2006 til 2012. Hann ættleiddi tvö börn, Isabellu Jane og Connor Anton, með Kidman og eignaðist dótturina Suri með Holmes. Hin síðastnefnda hefur þó alveg skorið á föður sinn eftir skilnað hans og Holmes. Síðan þá hefur hann verið orðaður við ýmsar konur.
Hin kúbverska Ana de Armas var gift spænsku fyrirsætunni Marc Clotet frá 2011 til 2013 og hefur síðan slegið sér upp með ýmsum: listmálaranum Alejandro Piñeiro Bello, leikaranum Ben Affleck og Manuel Anido Cuesta, stjúpsyni Fidel Castro.