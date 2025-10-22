Um áttatíu manns á öllum aldri komu saman í vináttuhlaupi í Elliðaárdal á dögunum til að fagna forritinu Clyx, sem nú er aðgengilegt á Íslandi. Forritið miðar að því að hjálpa fólki að tengjast og draga úr einmanaleika.
Hlaupadrottningin Mari Jaersk hvatti hópinn áfram á meðan tónlistarmaðurinn Doctor Victor hélt uppi frábærri stemningu. Bæði eru þau andlit Clyx í Skandinavíu.
Clyx er nýtt forrit sem tengir fólk í gegnum fjölbreytta viðburði þar sem það getur hist, átt samskipti og myndað ný vinatengsl. Markmið forritsins er að gera það jafn auðvelt að hitta fólk og skemmta sér og að sitja heima við skjáinn.
Samstarfsaðilar Clyx í Bandaríkjunum eru meðal annars stórstjörnur á borð við Taylor Swift, Selena Gomez, Jonas Brothers, Simon Sinek og Sony.
Róbert Arnar ljósmyndari mætti á svæðið og myndaði gleðskapinn.