Fjöldi þekktra Íslendinga kom saman í fínum klæðum í gær á sérstakri hátíðarsýningu í boði breska sendiráðsins.
Breska sendiráðið í Reykjavík hélt í gær sérsýningu á lokamyndinni um breska hefðarfólkið í Downton Abbey sem margir Íslendingar hafa tekið ástfóstri við í gegnum árin.
Gestir voru hvattir til að klæða sig í þema myndarinnar og fjölmargir mættu í sínu fínasta pússi og í takt við tíðaranda myndarinnar.
Á meðal gesta var Alma Möller heilbrigðisráðherra, Eliza Reid fyrrum forsetafrú, Silja Bára rektor Háskóla Íslands, sendiherrar, alþingismenn, listamenn, Instagram áhrifavaldar og aðrir góðir gestir.
Hér má sjá myndir af gleðinni: