Aron Mola og Birgitta Líf í glitrandi stemningu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Lifandi tónlist, sangríur og dansandi senjorítur settu suðrænan svip á kvöldið.
Lifandi tónlist, sangríur og dansandi senjorítur settu suðrænan svip á kvöldið.

Það var líf og fjör á Tapas Barnum síðastliðið miðvikudagskvöld þegar staðurinn fagnaði tuttugu og fimm ára afmæli sínu með glæsilegri veislu. Lifandi tónlist, sangríur og dansandi senjorítur settu suðrænan svip á kvöldið.

Tónlistarkonurnar Bríet, Sigga Beinteins og Una Torfa tóku lagið við mikinn fögnuð gesta. Patrekur Jaime stýrði afmælishappdrætti, Sirkus Íslands hélt uppi fjörinu, og Glimmerstöðin sá til þess að allir væru glitrandi og gordjöss.

Fjöldi gesta mætti og samfögnuðu tímamótunum. Meðal þeirra voru söngdívurnar Salka Sól Eyfeld og Selma Björnsdóttir, Eygló Gísladóttirljósmyndari, leikarinn Aron Mola, og raunveruleikastjörnurnar Birgitta Líf Björnsdóttir og Sunneva Einars.

Ari Páll ljósmyndari var með myndavélina á lofti og fangaði gleðina.

Patrekur Jaime, Aron Mola, Sunneva Einars og Birgitta Líf í góðum gír.Ari Páll
Sonja, Ólöf Sara og Guðný skemmtu sér vel.
Bríet tók lagið.Ari Páll
Una Torfa söng fyrir gesti.Ari Páll
