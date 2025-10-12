Snorri Másson var kjörinn nýr varaformaður Miðflokksins á landsþingi flokksins í dag.
Fjallað verður um landsþingið í kvöldfréttum Sýnar. Þar verður einnig sýnt frá því þegar mannúðaraðstoð tók að berast í auknum mæli frá Egyptalandi og inn á Gasa, í ljósi vopnahléssamkomulags milli Hamas og Ísraela sem hefur haldið síðan á föstudag. Rætt verður við framkvæmdastjóra Unicef á Íslandi um hvað þurfi að gera til að bregðast við krísunni sem myndast hefur á síðustu tveimur árum.
Þvingaðar sameiningar sveitarfélaga eru ekki vænlegar til árangurs og óraunhæft að þær nái í gegn fyrir kosningar á næsta ári. Þetta segja leiðtogar sveitarfélaga sem þegar hafa gengið í gegnum sameiningu.
Fréttastofan var á vettvangi þegar ein ástsælasta flugvél Icelandair var kvödd með virktum í dag, í sérstöku útsýnisflugi. Áhugamenn á öllum aldri og hvaðanæva að komu á Reykjavíkurflugvöll til þess að kveðja vélina.
Þá sýnum við frá kennaraþingi á Suðurlandi þar sem áskoranir vegna gervigreindar voru í stóru hlutverki, og lítum við á kynlegri kattasýningu sem staðið hefur yfir í Víðidal um helgina.
Í sportpakkanum verður svo hitað upp fyrir leik Íslands og Frakklands á Laugardalsvelli á morgun, auk þess sem farið verður yfir helstu fréttir í körfubolta, fótbolta og götuhlaupi.
Ekki missa af kvöldfréttum Sýnar í opinni dagskrá á Sýn, Vísi og Bylgjunni á slaginu hálf sjö.