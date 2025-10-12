Innlent

Nýr vara­for­maður, bíla­lestir á Gasa og síðasta flug­ferðin

Vésteinn Örn Pétursson skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Snorri Másson var kjörinn nýr varaformaður Miðflokksins á landsþingi flokksins í dag.

Fjallað verður um landsþingið í kvöldfréttum Sýnar. Þar verður einnig sýnt frá því þegar mannúðaraðstoð tók að berast í auknum mæli frá Egyptalandi og inn á Gasa, í ljósi vopnahléssamkomulags milli Hamas og Ísraela sem hefur haldið síðan á föstudag. Rætt verður við framkvæmdastjóra Unicef á Íslandi um hvað þurfi að gera til að bregðast við krísunni sem myndast hefur á síðustu tveimur árum.

Þvingaðar sameiningar sveitarfélaga eru ekki vænlegar til árangurs og óraunhæft að þær nái í gegn fyrir kosningar á næsta ári. Þetta segja leiðtogar sveitarfélaga sem þegar hafa gengið í gegnum sameiningu.

Fréttastofan var á vettvangi þegar ein ástsælasta flugvél Icelandair var kvödd með virktum í dag, í sérstöku útsýnisflugi. Áhugamenn á öllum aldri og hvaðanæva að komu á Reykjavíkurflugvöll til þess að kveðja vélina. 

Þá sýnum við frá kennaraþingi á Suðurlandi þar sem áskoranir vegna gervigreindar voru í stóru hlutverki, og lítum við á kynlegri kattasýningu sem staðið hefur yfir í Víðidal um helgina.

Í sportpakkanum verður svo hitað upp fyrir leik Íslands og Frakklands á Laugardalsvelli á morgun, auk þess sem farið verður yfir helstu fréttir í körfubolta, fótbolta og götuhlaupi.

