Ásdís Karen skoraði í langþráðum sigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 16:09 Ásdís Karen Halldórsdóttir opnaði markareikning sinn í portúgölsku deildinni í dag. @scbragafeminino Ásdís Karen Halldórsdóttir skoraði fyrir Braga í góðum útisigri í portúgölsku deildinni í dag. Braga komst í 3-0 í fyrri hálfleik og vann leikinn á endanum 5-2. Ásdís Karen var í byrjunarliði Braga og skoraði fimmta mark liðsins á 77. mínútu. Landsliðsmiðvörðurinn Guðrún Arnardóttir byrjaði á bekknum en kom inn á sem varamaður í hálfleik. Þetta var fyrsta deildarmark Ásdísar síðan hún kom til Braga frá spænska félaginu Madrid C.W. Eftir þennan sigur er Braga í sjötta sætinu en þetta var fyrsti deildarsigur liðsins á tímabilinu í fjórðu tilraun. Liðið var á botninum fyrir leikinn og þetta var því langþráður og lífsnauðsynlegur sigur.