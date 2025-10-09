Tólf eldislaxar fundust í sex ám

Erfðagreining á 34 löxum hefur leitt í ljós að tólf þeirra reyndust eldislaxar. Eldislaxarnir veiddust í Haukadalsá, Hrútafjarðará, Vatnsdalsá, Blöndu, Reykjadalsá í Borgarfirði og Miðfjarðará.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá Matvælastofnun, Fiskistofu og Hafrannsóknarstofnun. Í ágúst sögðu stofnanirnar þrjár frá því að erfðagreining hefði leitt í ljós að sjö eldislaxar hafi fundist í fjórum ám. Auk laxanna sjö hefðu tilkynningar borist um sex laxa til viðbótar með einkenni eldisfisks.
Fram kemur í tilkynningu að 23 laxar hafi borist Hafrannsóknarstofnun til rannsóknar og erfðagreiningar og níu þeirra hafi reynst eldislaxar. Ellefu laxar hafi ekki verið sendir til Hafrannsóknarstofnunar en þrír þeirra hafi verið staðfestir við erfðagreiningu.
Til viðbótar sé eitt sýni af laxi sem veiddist í byrjun október í Ytri-Rangá, í upprunagreiningu.
Matvælastofnun vinni að rannsókn á uppruna eldislaxa þar sem erfðagreining gefur upplýsingar um hvar hrogn voru tekin inn í seiðastöð og svo er eldisferill laxanna rakinn út í sjókvíar. Matvælastofnun muni birta niðurstöðu rannsóknar sinnar þegar stjórnsýslulegu ferli er lokið og eftirlitsskýrslur birtar á mælaborði fiskeldis.
Þá er áréttað að þrír eldislaxar séu útilokaðir frá rannsókninni vegna þess að Matvælastofnun geti ekki byggt rannsókn sína á löxum sem ekki berast til Hafrannsóknastofnunar þar sem ekki sé hægt að rannsaka þá laxa með fullnægjandi hætti.
Stofnanirnar hvetja veiðimenn og veiðiréttarhafa til að skila fiskum til rannsókna bendi útlit þeirra til að um eldislaxa geti verið að ræða. Útlitseinkenni eldislaxa geti meðal annars verið stutt og aflöguð trjóna, tálknbörð slitin, eyr- og bakuggar slitnir eða eyddir, og brot eða uggageislar samgrónir auk þess sem sporður er oft slitinn eða eyddur.
Sé lax með eldiseinkenni er þess óskað að veiðiaðili skili fisknum í heilu lagi til Hafrannsóknastofnunar til rannsókna og erfðagreiningar.