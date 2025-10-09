Í hádegisfréttum fjöllum við um tíðindi gærkvöldsins þegar fregnir bárust af því að friður sé nú mögulega í sjónmáli á Gasa.
Við fjöllum um helstu atriðin í friðaráætluninni sem nú er verið að semja um og viðbrögð ráðamanna um allan heim.
Þá ræðum við málið við utanríkisráðherra heimastjórnar Palestínu en hún er stödd hér á landi og fundaði með kollega sínum Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir í morgun.
Einnig fjöllum við um væntanlegt Kvennafrí sem er í uppsiglingu síðar í mánuðinum og um vaxtastigið í landinu.
Í sportinu verður svo fjallað um landsleikinn á Laugardalsvelli annað kvöld en þar getur liðið tekið stórt skref í átt að því að spila um laust sæti á HM.