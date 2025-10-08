Innlent

Keyrt á veg­faranda í Skeifunni

Viðbúnaður á vettvangi.
Bíl var ekið á manneskju í Skeifunni í Reykjavík rétt eftir klukkan tólf á hádegi í dag. 

Sjúkrabíll og lögregla eru á vettvangi. Slökkvilið getur ekki veitt upplýsingar um líðan þess er ekið var á eða hve alvarleg meiðsli er um að ræða að svo stöddu.

