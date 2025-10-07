Arnór Sigurjónsson og Daði Freyr Ólafsson hafa stofnað hreyfingu sem ætlað er að leggja grunn að hreyfingu sem setji öryggi og framtíð Íslands í forgang. Hreyfingunni er ætlað að undirbúa stofnun íslensks hers og verða vettvangur umræðu, fræðslu og áhrifa á þjóðaröryggisstefnu.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að á ófriðartímum þar sem öryggi Evrópu sé ógnað telji hreyfingin að Íslendingar geti ekki lengur byggt einvörðungu á loforðum annarra. Til að tryggja fullveldi, sjálfstæði og framtíð þjóðarinnar verði Íslendingar að axla eigin ábyrgð.
„Við megum ekki lengur útvista alfarið vörnum okkar til annarra ríkja og bandalaga, það er stórhættulegt. Ísland þarf sjálft að búa yfir getu til að verja fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar í samvinnu við bandamenn“ segir í yfirlýsingunni. Arnór Sigurjónsson er hvað þekktastur fyrir bók sína Íslenskur her.
Segir ennfremur að hreyfingunni sé ætlað að skapa traustan vettvang fyrir umræðu og fræðslu um þjóðaröryggi og varnir Íslands, áhrif og stefnumótun sem snúi að framtíðarsýn um öflugan íslenskan her og samstöðu og ábyrgð þar sem almenningur og sérfræðingar geti átt hlutdeild í mótun eigin varna.
Hreyfingin hefur hleypt úr stokkunum vefsíðu, auk þess sem hún segist bjóða almenningi, fræðimönnum og stjórnmálamönnum að taka þátt í vegferðinni.
Þjóðaröryggisráð Íslands kom saman í dag en vinna er þegar hafin við að efla varnir gegn fjölþáttaógnum að sögn utanríkisráðherra. Betur má ef duga skal en til standi að efla tækni, eftirlits-, greiningar- og viðbragðsgetu. Rússar heyja fjölþáttastríð gegn Vesturlöndum að sögn dönsku leyniþjónustunnar en tilfellum óvelkominnar drónaumferðar í Evrópu heldur áfram að fjölga en Rússar halda áfram að hafna ásökunum um að bera ábyrgð.