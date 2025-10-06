Lífið

Enn veldur Britney á­hyggjum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Britney Spears sýndi fylgjendum ýmis dansspor.
Britney Spears sýndi fylgjendum ýmis dansspor.

Tónlistarkonan Britney Spears veldur aðdáendum sínum enn á ný áhyggjum. Nú segist hún hafa dottið niður stiga heima hjá vini sínum og er ekki viss hvort hún sé fótbrotin eða ekki.

Eftir að hafa sprottið fram á sjónarsviðið sem barnastjarna hjá Disney og svo orðið stærsta tónlistarkona heims hefur Britney ekki átt sjö dagana sæla. Hún hefur lengi glímt við andleg veikindi, missti forræði yfir báðum sonum sínum og var undir forsjá föður síns, Jamie Spears, í þrettán ár.

Eftir áralangar deilur við föður sinn fyrir dómstólum öðlaðist Britney loksins forræði yfir eigin fjármálum. Síðan þá hefur fólk hins vegar haft töluverðar áhyggjur af söngkonunni vegna furðulegrar hegðunar hennar á samfélagsmiðlum.. 

Ýmsar samsæriskenningar skutu upp kollinum í tengslum við hegðun Britney. Ein útbreidd kenning sem fór í dreifingu árið 2022 gekk út á að Britney væri í raun lokuð inni á geðdeild og að þáverandi eiginmaður hennar, Sam Asghari, væri með Britney-staðgengil sem kæmi fram á samfélagsmiðlum. 

Auðvitað er það algjört bull en er þó til marks um hversu undarleg hegðun söngkonunnar er orðin (og hvað fólk á netinu getur verið ruglað). Síðan þá hefur Britney skilið við eiginmann sinn, gefið út The Woman in Me, sína aðra ævisögu og býr nú ein í Thousand Oaks í Kaliforníu. Hún er þó eiginlega alveg hætt að gefa út tónlist.

Sjá einnig: Brit­n­ey hafi haldið fram­hjá með starfs­manni

Fréttir og sögusagnir af versnandi ástandi Spears hafa þó haldið áfram að berast, nektarmyndir sem hún birti á Instagram ullu fjaðrafoki fyrir ekki svo löngu og einnig mynd sem hún birti af sér haldandi á hnífum. Nýverið hafði Daily Mail eftir heimildarmanni sínum að vinir og vandamenn söngkonunnar hefðu mikla áhyggjur, heimili hennar væri grútskítugt og allt í hundaskít.

Dansandi marin með sárabindi

Britney birti í gær myndband á Instagram af sér að dansa í gegnsæjum bleikum kjól með sáraumbúðir á hægra hné sínu. Jafnframt mátti sjá marbletti á báðum handleggjum hennar.

„Strákarnir mínir þurftu að fara og snúa aftur til Maui... þetta er leið mín til að tjá mig og biðja gegnum list... faðir vor á himnum... ég þarf ekki umhyggjusemi eða vorkunn, ég vil bara vera góð kona og vera betri... og ég fæ mikinn stuðning, svo eigið frábæran dag!!!“ skrifaði hún við færsluna.

„Psss ég datt niður stiga heima hjá vini... það var hræðilegt...“ sagði einnig í færslunni. Jafnframt sagðist hún ekki viss hvort hún væri fótbrotin og notaði orðalagið „it snaps out now and then“ sem er erfitt að skilja öðruvísi en að hún hafi hrökkið nokkrum sinnum úr lið. 

Miðað við hvað hún gat hreyft sig þægilega án þess að haltra virðist þó sem hún sé ekki brotin.

Hollywood Bandaríkin Tónlist

Tengdar fréttir

Brit­n­ey greinir frá því hvers vegna hún snoðaði sig

Banda­ríska tón­listar­konan Brit­n­ey Spears hefur greint frá því hvers vegna hún snoðaði sig árið 2007. At­hæfið vakti heims­at­hygli en söng­konan segir nú í væntan­legri ævi­sögu sinni að það hafi verið sín við­brögð við ofsa­fengnum út­lits­kröfum.

Greip ekki í Wemb­an­y­am­a og var ekki sleg­in í gólfið

Tónlistarkonan Britney Spears greip ekki í körfuboltamanninn Victor Wembanyama, heldur potaði í hann til að ná athygli hans. Þá var hún ekki slegin í jörðina af öryggisverði hans, heldur sló hann í hendi hennar en í leiðinni fór hendi hans í andlit hennar eða hún sló sjálfa sig í andlitið.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.