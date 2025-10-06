„Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 6. október 2025 12:47 Heiðdís Rós og Laameri kynntut í New York. Heiðdís Rós Reynisdóttir, athafnakona og förðunarfræðingur, og kærasti hennar Laameri, bílasali, fögnuðu eins árs sambandsafmæli sínu um helgina. Í tilefni tímamótanna samdi Heiðdís Rós lag sem hún tileinkaði kærastanum. „Til mannsins sem ég hélt að væri ekki til. Hann er góður, umhyggjusamur, sterkur, myndarlegur og frábær manneskja. Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða. Ég elska þig,“ skrifaði Heiðdís og deildi laginu í færslu á Instagram. Ljóst er að ástin blómstrar á milli þeirra. View this post on Instagram A post shared by Heiddis Ros Reynisdottir💄🇮🇸♈️ (@hrosmakeup) Heiðdís og Laameri kynntust í New York þar sem hann býr og starfar sem bílasali glæsibifreiða. Heiðdís Rós býr í Miami, þar sem hún rekur fyrirtækið The Dutchess Life VIP, sem sérhæfir sig í lúxusferðum fyrir efnaða einstaklinga. Hún hefur búið í Bandaríkjunum í rúman áratug. Sjá: Heiðdís Rós fann ástina í örmum bílasala í New York Heiðdís lét sér ekki nægja að semja lag fyrir kærastann, heldur birti hún einnig tvær aðrar afar einlægar færslur á Instagram ásamt fjölda mynda af þeim saman síðastliðna mánuði. View this post on Instagram A post shared by Heiddis Ros Reynisdottir💄🇮🇸♈️ (@hrosmakeup) View this post on Instagram A post shared by Heiddis Ros Reynisdottir💄🇮🇸♈️ (@hrosmakeup) Ástin og lífið Tímamót Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Trúlofuðu sig í laxveiði Lífið Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Tónlist „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Lífið Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Lífið Enn veldur Britney áhyggjum Lífið Óraunverulegt að kaupa íbúð í miðborg London Lífið Hringdi í mömmu sem sagði einfaldlega: „Nói, nú kemur þú heim“ Áskorun Sonur Tinu Turner látinn Lífið Fleiri fréttir Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Sonur Tinu Turner látinn Óraunverulegt að kaupa íbúð í miðborg London Krakkatían: Bannað að hlæja, Friðarsúlan og Iceguys Sat uppi með útgáfu af sjálfri sér sem hún kunni ekki við Ungir Sjálfstæðismenn samankomnir á sambandsþingi Fréttatía vikunnar: Play, fiskbúðingur og stjörnuskilnaður Gerður í Blush hennar helsta fyrirmynd Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Keeping Up Appearances-leikkona látin Auðveldara að tengjast fólki í eigin persónu Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Heimatilbúið „corny“ Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Framlag Kenýu til Óskarsverðlaunanna til sýnis á Ísafirði Keith sagður kominn með nýja kærustu Það var bannað að hlæja á Kjarval Eitt rými sem má alls ekki mynda í Alþingishúsinu Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Ástarsenur í viku tvö með stórleikaranum Sjá meira