Heiðdís Rós vill komast á Forbes listann

„Ég hef gengið í gegnum ansi erfiða hluti í lífinu. Þau sem hafa fylgst með mér í gegnum árin vita að þrátt fyri það læt ég ekkert stoppa mig,“ segir Heiðdís Rós sem kveðst ákveðin og markmiðadrifin kona.

Heiðdís Rós

Hér að neðan svarar Heiðdís Rós spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.





Hvað hefurðu verið að gera síðustu mánuði og hvað ber framtíðin í skauti sér? Síðustu mánuði hef ég verið að einbeita mér að mér til þess að vera besta útgáfan af sjálfri mér. Ég hef verið að vinna að því að koma fyrirtækinu mínu, The Dutchess Life vip, á framfæri.

Ég trúi því að framtíðin sé björt og hef ég aldrei verið eins hamingjusöm og ég er núna.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Eftir tíu ár verð ég búin að selja fyrirtækið mitt fyrir fullt af pening, búin að gefa út bókina mína, gift góðum manni og eignast með honum þrjú börn. Þá ætla að ég að vera búin að ná því markmiði að vera fyrsta íslenska konan sem hefur komist á Forbes listann.

Auk þess ætla ég mér að stofna fleiri fyrirtæki, halda fyrirlestra víðsvegar um heiminn, ferðast og njóta lífsins eins vel og ég get, heilbrigð og áhyggjulaus.

Aldur? Ég er að verða 36 ára í næstu viku. Ég trúi því varla hvað tíminn líður hratt. En ég eldist eins og gott rauðvín og hef aldrei litið betur út.

Starf? Ég er upprunalega lærður förðunarfræðingur en er mörgum hæfileikum gædd og langar að koma mér áfram á ýmsum sviðum. Í dag rek ég fyrirtæki sem býður upp á lúxus ferðir fyrir einstaklinga (e. VIP Concierge Service).

Heiðdís Rós

Áhugamál? Ég elska að kynnast nýju fólki og sanka að mér þekkingu hvort sem það er um fólk, menningu eða starfsframa. Ég elska að syngja, skrifa, ferðast og hlusta á góða tónlist, þá meina ég alla tónlist, og tísku en ég hef minn eigin stíl.

Ég elska list og er mjög listræn. Ég á ekki langt að sækja þá hæfileika þar sem mamma mín er listakona. Hún var listamaður Garðabæjar og stofnandi listahátíðar Garðabæjar. Auk þess rekur hún listagallerí við Skólavörðustíg sem heitir Galleríið.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Fólk þekkir mig á samfélagsmiðlum sem Heiddis on the go.

Aldur í anda? Ég myndi segja að mér líður eins og ég sé tíu árum yngri. En þegar kemur að lífsreynslu og þekkingu, bæði af hinu góða og slæma, þá líður mér eins og ég sé sjötug.

Menntun? Ég er með grunnskólapróf. Fór í diplóma-nám í förðunarfræði og tók síðan special effect gráðu í förðun í Joe Blasco í Los Angeles.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? Þetta reddast bara. En svo er ég að skrifa bók um líf mitt og upplifanir í Bandaríkjunum sem heitir Trapped in LA - when the palm trees are my prison bars.

Guilty pleasure kvikmynd? Ein af mínum uppáhalds myndum er Pretty Woman og Wolf of walstreet.

Varstu í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Haha ætla bara að hafa það fyrir mig.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei hef nú aldrei gert það.

Syngur þú í sturtu? Nei fer frekar í karókí og tek Creep með Radiohead.

Uppáhalds snjallforritið (e.app) þitt? Ég er mjög mikið á instagram og snapchat.

Ertu á stefnumótaforritum? Já hef verið það upp á síðkastið. Ég hef það á tilfinningunni að ég sé að fara að hitta eiginmann minn á þessu ári.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Staðföst, ástríðufull og leiðtogi.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Ákveðin, lausnarmiðum og góð.

Heiðdís Rós

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Markmiðadrifni, ástríða og ævintýragirni.

En óheillandi? Lygar, dónaskapur og óheiðarleiki.

Ef þú værir dýr hvaða værir þú þá? Fíll. Ástæðan er sú að þeir einbeita sér aðeins að sjálfum sér nema ef það er verið að trufla þá. Þá geta þeir orðið hættulegir.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Ætli ég myndi ekki vilja hitta Elon musk, Marlyn Monroe og Steve Jobs. Ég held að það væri áhugaverður kvöldverður og samtal.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Ég er mjög hæfileikarík. Ég kann að syngja, dansa, teikna og semja texta.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Mér finnst mjög gaman að fara á skemmtilega viðburði, versla, ferðast og vera með sjálfri mér þar sem ég er mjög uppátækjasöm.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Ég hata að eyða tímanum mínum í bull og gera það sama dag frá degi.

Ertu A eða B týpa? Ég er A til Ö týpa.

Hvernig viltu eggin þín? Rauðuna upp.

Hvernig viltu kaffið þitt? Ég hef aldrei smakkað né drukkið kaffi.

Ég er með náttúrulega orku.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Það er mismunandi hvar ég er bý. Ég er mest fyrir viðburði og veitingastaði, þar sem er hægt að sitja og spjalla saman.

Ertu með einhvern bucket lista? Já hann er mjög langur. Mig langar að stækka fyrirtækið mitt og selja það fyrir góða summu seinna. Kynnast drauma manninum, eignast falleg börn, vera heilbrigð, ferðast út um allan heim, læra fleiri tungumál, framleiða eigin fatalínu og ilmvötn, klára að skrifa bókina mína, framleiða kvikmynd út frá bókinni, semja tónlist, og margt margt fleira.

Draumastefnumótið? Fara með draumagæjanum í þyrluflug að fallegri strönd og njóta saman kvöldverðar þar sem einkakokkur myndi elda fyrir okkur.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Ég er húkt a Love Island og öllum stefnumótaþáttum. Ég er hopeless romantic.





Heiðdís Rós

Hvaða bók lastu síðast? How to be a boss B*tch by Christine Quinn.

Hvað sérðu þig eftir tíu ár? Eftir tíu ár verð hamingjusöm og áhyggjulaus. Gift fallegum manni og búin að eignast með honum þrjú börn. Ég verð búin að stofna nokkur fyrirtæki, halda fyrirlestra út um allan heim þar sem ég miðla þekkingu minni til að hjálpa öðrum að koma sér á framfæri.

Hvað er Ást? Ást er tilfinning og ákvörðun. Að velja það að setja hvert annað í fyrsta sæti þó svo það koma upp ágreiningur, erfiðleikar og börn sem geta haft áhrif á sambandið.

Ást er að vera ástfangin alla daga og ákveða að vera saman í blíðu og stríðu.

Foreldrar mínir eru búnir að vera saman í 45 ár. Ég óska mér þannig sambands. Ég spurði mömmu um daginn hvert leyndarmálið væri á bak við samband hennar og pabba. Hún sagði það felast í því að lifa fyrir einn dag í einu, ekki fyrir morgundaginn eða fortíðina. Að vera heiðarleg, góð og virða hvert annað og sambandið. Fara saman á stefnumót, aldrei hætta því.

Fyrir áhugasama er hægt að fylgjast með Heiðdísi Rós á Instagram og Snapchat - hrosmakeup.

Einhleypan er viðtalsliður á Lífinu á Vísi þar sem við ræðum við einhleypa einstaklinga á öllum aldri.



Endilega sendið ábendingar um einstaklinga sem gætu átt heima í Einhleypunni á svavam@stod2.is.