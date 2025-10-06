Kossaflens á klúbbnum

Það var brjálað fjör á næturklúbbnum Auto á dögunum þegar rapparinn Birnir stóð fyrir eftirpartýi eftir stórtónleika sína í Laugardalshöll. Ofurskvísur, áhrifavaldar, stjörnmálafólk og aðrar stjörnur komu saman og stigu trylltan dans.
Meðal gesta voru ungstirnið Maron Birnir, World Class drottningin Birgitta Líf, stjórnmálamaðurinn Snorri Másson, rappararnir Daniil og Birgir Hákon, Helga Sigrún athafnakona, rísandi tónlistarstjarnan Alaska og svo lengi mætti telja.
Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: