Sex slasaðir eftir árekstur á Jökuldalsheiði Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. október 2025 09:45 Sex voru fluttir á Egilsstaði í sjúkrabíl. Vísir/Vilhelm Bíl var ekið aftan á annan bilaðan sem stóð í vegkanti á Jökuldalsheiði í gær. Lögreglu var tilkynnt um óhappið skömmu fyrir klukkan átta í gærkvöldi og segir hún í tilkynningu að þungbúið hafi verið á vettvangi og skuggsýnt. Sex voru í bílunum tveimur, fjórir í öðrum og tveir í hinum. Lögregla segir að allir farþegar hafi verið fluttir með sjúkrabíl til aðhlynningar á Egilsstaði og að ekki sé vitað með alvarleika meiðsla þeirra á þessu stigi.