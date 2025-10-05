Tæplega fimmtugur maður er látinn eftir að hafa verið skotinn við mosku í Ishøj í Kaupmannhöfn á föstudag.
Lögreglan í Kaupmannahöfn greinir frá þessu í tilkynningu.
Rétttæplega fertugur maður er í gæsluvarðhaldi vegna skotárásarinnar. Í gær játaði hann að hafa skotið annan mann, en vildi meina að hann hafi gert það í sjálfsvörn.
Lögreglan segir skotárásina ekki tengjast átökum gengja og bifhjólahópa. Mennirnir tveir, hinn látni og hinn grunaði, hafi þekkt hvor annan og átt í átökum um margra ára skeið. Þeir eru báðir sagðir hafa verið að biðja í moskunni í aðdraganda atviksins.