Enn syrtir í álinn hjá Ange og Nottingham Forest

Árni Jóhannsson skrifar
ack Grealish og félagar í Everton fagna sigurmarki sínu í dag.
ack Grealish og félagar í Everton fagna sigurmarki sínu í dag. Vísir / Getty

Fjórum leikjum er lokið í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Crystal Palace mistókst að komast í annað sætið eftir sigur á Everton á meðan Nottingham Forest og Burnley sogast neðar í fallbaráttu.

Newcastle varði heimavöllinn sinn með því að leggja Nottingham forest með tveimur mörkum gegn engu á St. James Park í dag. Bruno Guimares og Nick Woltmade skoruðu mörkin og Þjóðverjinn heldur áfram góðri byrjun sinni hjá Newcastle. Nottingham Forest sogast í áttina að fallsvæðinu og Ange Postecoglu gæti verið í hættu á að missa starfið sitt.

Crystal Palace átti möguleika á að komast upp í annað sætið en misstigu sig gegn Everton í Liverpool sem stal sigrinum með sigurmarki í uppbótartíma. Daniel Munoz kom Palace yfir í fyrri hálfleik en Iliman Ndiaye jafnaði metin af vítapunktinum á 76. mínútu. Það var svo Jack Grealish sem tryggði sigurinn þegar þrjár mínútur voru liðnar af uppbótartímanum. Staðan 2-1 fyrir Everton sem kom sér upp í sjöunda sæti.

Aston Villa lagði Burnley 2-1 á heimavelli sem gerir það að verkum að Burnley er í fallsæti eftir sjö umferðir. Donyell Malen skoraði bæði mörk Aston Villa og Lesley Ugochukwu skoraði fyrir Burnley.

Þá mistókst Wolves að vinna sinn fyrsta sigur í deildinni í vetur þegar liðið gerði 1-1 jafntefli gegn Brighton á heimavelli. Wolves komst yfir með sjálfsmarki Bart Verbruggen á 22. mínútu en Brighton bjargaði stigi með marki frá Jan Paul van Hecke. Wolves eru enn í neðsta sæti deildarinnar á meðan Brighton er í 12. sæti.

Fjallað verður um umferð helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í Sunnudagsmessunni kl. 17:35 á Sýn Sport í dag.

Enski boltinn

