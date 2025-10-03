Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. október 2025 14:03 Frítt er inn á hátíðina og vilja skipuleggjendurnir þrír helst tapa pening. Tólf klukkustunda sviðslistarhátíðin „Komum út í mínus“ fer fram laugardaginn 4. október frá hádegi til miðnættis. Markmiðið er lyfta upp grasrót íslenskra sviðslista og geta áhorfendur kíkt á dansverk um fótbolta, hlustað á uppistand, sánað sig eða fengið sér pulsu. Hátíðin fer fram í Tóma Rýminu við Skeljanes í Skerjafirði en aðgangur að hátíðinni er ókeypis. Blaðamaður ræddi við Mörtu Ákadóttur, einn skipuleggjenda hátíðarinnar. Plakat hátíðarinnar er með sérstæðan stíl. Titillinn „Komum út í mínus“ er forvitnilegur, hver er pælingin? „Við finnum fyrir þörf á grasrót í sviðslistum í Reykjavík. Við viljum sjá sýningar sem eru ekki söluvænar. Markmið okkar er að græða engan pening á þessu, helst tapa pening,“ segir Marta. Hverju mega gestir eiga von á? „Gestir eiga von á tólf klukkustunda sviðslistaviðburði þar sem hægt er að koma og fara að vild. Performansarnir eru fjölbreyttir og flestir stuttir, eða um hálftími, og aðgangur er ókeypis,“ segir hún. „Það má sjá dansverk fyrir unga áhorfendur, dansverk um fótbolta, uppistand og upplestur á umsóknum sem hafa fengið neitun, svo eitthvað sé nefnt. Þess á milli verður hægt að fara á sánu, spila fótbolta og fá sér pulsu.“ Hér að neðan má sjá dagskrána en nánari upplýsingar má finna á Instagram-síðu hátíðarinnar. Dagskrá hátíðarinnar. Menning Leikhús Reykjavík Mest lesið Galopnar sig og segist ætla að breyta hlutunum Lífið Freðinn faðir, fáránlegir fasistar og fyrsta flokks bíó Gagnrýni Skilin að borði og sæng eftir 28 ára hjónaband Lífið Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Tónlist Óöruggur eftir að kærastan stundaði hópkynlíf erlendis Lífið Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Tónlist Heimatilbúið „corny“ Lífið „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Lífið Fann ástina í örlagaríkum kjól Tíska og hönnun Centro-hjónin selja Beverly Hills-villuna Lífið Fleiri fréttir Heiður að fá að segja sögu kvennanna sem ruddu brautina „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Sveppi, Ari Eldjárn og Valdimar minnast Róberts Arnar á tónleikum Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Norræni skálinn á heimssýningunni í Osaka hlaut gullverðlaun Fólk vilji ekki bara sjá þetta á Instagram Með Banksy í stofunni heima Afgangsgler fær nýtt líf á sýningu í HAKK gallerý Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Innblástur frá handanheiminum Kynorkan alltumlykjandi hjá óléttu óperusöngkonunni Skortur á viðtengingarhætti hjá Laufeyju sé hluti af stærri þróun Uppselt á fimmtíu sýningar á Línu Langsokk Óbeisluð rómantík á örlagaríku stefnumóti Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Misvel tekið í gjörning Sverris: „Lokkandi beita fyrir niðrandi ummæli“ eða ást á tungumálinu Gamla TR-húsinu umbreytt í Hlemm.haus: „Augljóst að þörfin var gríðarleg“ Nanna Rögnvaldardóttir hlýtur verðlaun Guðrúnar Helgadóttur Stórtónleikar og flugeldasýning að vanda á Ljósanótt Neðanjarðarpartý og menningarveisla fyrir öll vit Sjá meira