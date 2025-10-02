Ragnhildur Þrastardóttir, fréttastjóri á Heimildinni, hefur verið ráðin ritstjóri Kveiks og mun hefja störf um miðjan október. Hún segist þó munu sakna Heimildarinnar.
„Þetta er spennandi,“ segir Ragnhildur, sem staðfestir ráðninguna í samtali við Vísi. Spurð hvort búast megi við því að fréttaskýringaþátturinn taki nýja stefnu undir hennar stjórn svarar hún að of snemmt sé segja til um það. Hún segir ráðninguna ekki koma sér sérstaklega á óvart, heldur telur hún sig smellpassa í starfið.
Ingólfur Bjarni Sigfússon, ritstjóri Kveiks, greindi frá því fyrir mánuði síðan að hann hefði sagt starfi sínu lausu sem ritstjóri fréttaskýringarþáttarins Kveiks á RÚV með vísan til þess að hann væri einfaldlega orðinn þreyttur. Ellefu sóttu um starf ritstjóra þáttarins en fráfarandi ritstjóri í framhaldi af starfslokum Ingólfs. Auk Ragnhildar sóttu um starfið þau Arman Ahmadizad, Cristian Fernandez Vivanco, Elvar Gunnarsson, Freyr Hákonarson, Ingi Freyr Vilhjálmsson, Serhiii Ostrovskyi, Tryggvi Aðalbjörnsson.
Ragnhildur Þrastardóttir hefur verið blaðamaður á Heimildinni frá 2023 en fyrir það starfaði hún á Morgunblaðinu.
Ragnhildur kveðst munu sakna Heimildarinnar. „Þetta er í raun eins og fjölskylda,“ segir hún um miðilinn, sem var stofnaður með sameiningu Kjarnans og Stundarinnar.
Fækkað hefur allverulega í ritstjórn Heimildarinnar frá á síðustu misserum og hefur útgáfudögum blaðsins fækkað um helming. Í raun eru allir þeir blaðamenn sem komu af Kjarnanum farnir af miðlinum, þar á meðal Ingi Freyr Vilhjálmsson sem er nú einmitt í ritstjórn Kveiks, Þórður Snær Júlíusson og Arnar Þór Ingólfsson.
Ertu að yfirgefa Heimildina vegna þess að þú óttast að lífdagar hennar séu taldir?
„Það er alls ekki staðan,“ svarar fréttakonan. Hún viðurkennir þó að miðillinn sé vissulega breyttur frá því sem hann var í upphafi. Miðill eins og Heimildin sé aftur á móti mikilvægur.
„Ég hef persónulega fulla trú á Heimildinni.“