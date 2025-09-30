Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. september 2025 11:33 Emma Watson virðist þykja vænt um J.K. Rowling þrátt fyrir skoðanir hennar en rithöfundurinn vill ekki heyra þetta. Vísir/EPA Breski rithöfundurinn J.K Rowling segir leikkonuna Emmu Watson ekki gera sér grein fyrir því hve fáfróð hún sé, í langri færslu um leikkonuna og samband þeirra á samfélagsmiðlinum X, áður Twitter. Hún segir leikkonuna blinda á eigin forréttindi og segist vonsvikin að hún hafi ekki komið sér til varnar. Tilefnið eru ummæli sem leikkonan lét falla um rithöfundinn í hlaðvarpi í síðustu viku. Rowling hefur um árabil lýst opinberlega yfir efasemdum um tilvist og réttindi trans fólks og lagt málin þannig upp að tilvist þeirra sé atlaga að réttindum kvenna. Aðalleikararnir úr Harry Potter myndunum þau Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson hafa öll lýst yfir stuðningi við trans fólk og gerðu það árið 2020 eftir að rithöfundurinn líkti trans fólki við „rándýr. Watson var spurð út í samband sitt við rithöfundinn í hlaðvarpi. Hún virtist í sáttarhug og svaraði því pent að hennar stærsta ósk væri sú að fólk sem væri henni ekki sammála muni halda áfram að elska hana. „Og ég vona að ég geti haldið áfram að elska fólk sem ég deili ekki endilega skoðunum með,“ sagði leikkonan. 600 orð um Emmu Watson Rithöfundurinn sem fer gjarnan mikinn á X, birti í kjölfarið 600 orða færslu þar sem hún tjáir sig um leikkonuna. Hún segir að hún hafi látið það vera að gagnrýna leikarana sem hafi orðið frægir vegna hugarfósturs hennar, allt þar til árið 2022. Þá sagði Watson í ræðu á Bafta verðlaunahátíðinni að hún væri til staðar fyrir „allar nornir“ og voru ummælin túlkuð sem gagnrýni á skoðanir Rowling, að því er segir í umfjöllun Sky. Rithöfundurinn segir Watson hafa ýtt undir ofsóknir í sinn garð og líflátshótanir. Nú segir hún leikkonuna forréttindablinda. „Eins og annað fólk sem hefur aldrei upplifað mótlæti á fullorðinsárum sökum ríkidæmis og frægðar, að þá hefur Emma svo litla reynslu af lífinu að hún er of fáfróð til að gera sér grein fyrir því hve fáfróð hún er.“ Rithöfundurinn segist sjálf hafa verið fátæk þegar hún hafi skrifað bókina sem hafi gert Watson fræga. Leikkonan muni aldrei þurfa að leita sér skjóls í skýlum fyrir heimilislausa og geri sér þannig ekki grein fyrir veruleika fátækra kvenna. I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025 Bretland Tengdar fréttir Rowling enn bitur út í Harry Potter-stjörnurnar Joanne Rowling, höfundur bókanna um galdradrenginn Harry Potter, er fjarri því búin að fyrirgefa aðalleikurunum úr kvikmyndunum um Potter fyrir að vera ósammála henni um trans fólk. Hún heldur áfram að lýsa trans fólki sem hættulegu konum. 11. apríl 2024 23:13 Sjón sakar höfund Harry Potter um að afmennska transfólk Breski rithöfundurinn JK Rowling, sem er þekktust fyrir bækurnar um töfrastrákinn Harry Potter, tekur þátt í að afmennska transfólk kerfisbundið, að sögn íslenska rithöfundarins Sjóns. Rowling hefur farið mikinn um transfólk á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum undanfarin misseri. 15. mars 2023 22:45 Mest lesið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Tíska og hönnun Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Lífið Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Lífið Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning Play-liðar minnast góðu tímanna Lífið Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Lífið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Lífið Fleiri fréttir Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis Sjá meira