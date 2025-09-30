Lífið

Hefur engan á­huga á góð­lát­legum orðum Watson

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Emma Watson virðist þykja vænt um J.K. Rowling þrátt fyrir skoðanir hennar en rithöfundurinn vill ekki heyra þetta.
Emma Watson virðist þykja vænt um J.K. Rowling þrátt fyrir skoðanir hennar en rithöfundurinn vill ekki heyra þetta. Vísir/EPA

Breski rithöfundurinn J.K Rowling segir leikkonuna Emmu Watson ekki gera sér grein fyrir því hve fáfróð hún sé, í langri færslu um leikkonuna og samband þeirra á samfélagsmiðlinum X, áður Twitter. Hún segir leikkonuna blinda á eigin forréttindi og segist vonsvikin að hún hafi ekki komið sér til varnar.

Tilefnið eru ummæli sem leikkonan lét falla um rithöfundinn í hlaðvarpi í síðustu viku. Rowling hefur um árabil lýst opinberlega yfir efasemdum um tilvist og réttindi trans fólks og lagt málin þannig upp að tilvist þeirra sé atlaga að réttindum kvenna. Aðalleikararnir úr Harry Potter myndunum þau Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson hafa öll lýst yfir stuðningi við trans fólk og gerðu það árið 2020 eftir að rithöfundurinn líkti trans fólki við „rándýr.

Watson var spurð út í samband sitt við rithöfundinn í hlaðvarpi. Hún virtist í sáttarhug og svaraði því pent að hennar stærsta ósk væri sú að fólk sem væri henni ekki sammála muni halda áfram að elska hana. „Og ég vona að ég geti haldið áfram að elska fólk sem ég deili ekki endilega skoðunum með,“ sagði leikkonan.

600 orð um Emmu Watson

Rithöfundurinn sem fer gjarnan mikinn á X, birti í kjölfarið 600 orða færslu þar sem hún tjáir sig um leikkonuna. Hún segir að hún hafi látið það vera að gagnrýna leikarana sem hafi orðið frægir vegna hugarfósturs hennar, allt þar til árið 2022.

Þá sagði Watson í ræðu á Bafta verðlaunahátíðinni að hún væri til staðar fyrir „allar nornir“ og voru ummælin túlkuð sem gagnrýni á skoðanir Rowling, að því er segir í umfjöllun Sky. Rithöfundurinn segir Watson hafa ýtt undir ofsóknir í sinn garð og líflátshótanir. Nú segir hún leikkonuna forréttindablinda.

„Eins og annað fólk sem hefur aldrei upplifað mótlæti á fullorðinsárum sökum ríkidæmis og frægðar, að þá hefur Emma svo litla reynslu af lífinu að hún er of fáfróð til að gera sér grein fyrir því hve fáfróð hún er.“

Rithöfundurinn segist sjálf hafa verið fátæk þegar hún hafi skrifað bókina sem hafi gert Watson fræga. Leikkonan muni aldrei þurfa að leita sér skjóls í skýlum fyrir heimilislausa og geri sér þannig ekki grein fyrir veruleika fátækra kvenna.

Bretland

