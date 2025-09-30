Fanney Ingvarsdóttir, stafrænn markarðssérfræðingur hjá Bioeffect, og Teitur Páll Reynisson, viðskiptastjóri hjá Landsbankanum, eru orðin þriggja barna foreldrar. Hjónin eignuðust stúlku síðastliðinn sunnudag.
Fanney og Teitur deila gleðitíðindunum í sameiginlegri færslu á samfélagsmiðlum ásamt myndum að litlu stúlkunni. Fyrir eiga þau Kolbrúnu Önnu sem er átta ára og Reyni Alex sem er fjögurra ára.
„Elsku litla draumadísin okkar kom í heiminn seinni partinn í gær á sólríkum sunnudegi, 28.09.25. 🤍 Lítil vog eins og mamma sín. Stóru systkinin eru óendanlega stolt af litlu systur og mamma og pabbi þakklátust í heimi fyrir þríeykið sitt. Lífið,“ skrifa þau við færsluna.🫶
View this post on Instagram
Fanney og Teitur byrjuðu saman árið 2016 og gengu í hjónaband 17. ágúst 2024.