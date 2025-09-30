Lífið

Fann­ey og Teitur orðin þriggja barna for­eldrar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Fanney og Teitur eignuðust stúlku síðastliðinn sunnudag.
Fanney og Teitur eignuðust stúlku síðastliðinn sunnudag. Instagram

Fanney Ingvarsdóttir, stafrænn markarðssérfræðingur hjá Bioeffect, og Teitur Páll Reynisson, viðskiptastjóri hjá Landsbankanum, eru orðin þriggja barna foreldrar. Hjónin eignuðust stúlku síðastliðinn sunnudag.

Fanney og Teitur deila gleðitíðindunum í sameiginlegri færslu á samfélagsmiðlum ásamt myndum að litlu stúlkunni. Fyrir eiga þau Kolbrúnu Önnu sem er átta ára og Reyni Alex sem er fjögurra ára.

„Elsku litla draumadísin okkar kom í heiminn seinni partinn í gær á sólríkum sunnudegi, 28.09.25. 🤍 Lítil vog eins og mamma sín. Stóru systkinin eru óendanlega stolt af litlu systur og mamma og pabbi þakklátust í heimi fyrir þríeykið sitt. Lífið,“ skrifa þau við færsluna.🫶

Fanney og Teitur byrjuðu saman árið 2016 og gengu í hjónaband 17. ágúst 2024.

Barnalán Ástin og lífið Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.