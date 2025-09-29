Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. september 2025 20:00 Sunna Björk og Miles Greenberg í skemmtilegu spjalli á opnun sex tape. Berglaug Petra Fjöldi fólks lagði leið sína í Ásmundardal á dögunum þegar ofurparið Viðar logi og Miles Greenberg opnuðu mjög svo einstaka listasýningu. Sýningin ber heitið s*x tape og er yfirlitssýning af verkum sem strákarnir hafa unnið saman að í New York. Báðir hafa þeir komið víða við í listheiminum. Viðar Logi unnið náið með tónlistarundrinu Björk og var var valinn á lista Forbes 30 undir 30 2024 svo eitthvað né nefnt. Miles hefur sýnt á alþjóðavettvangi, í Louvre í París, Neue Nationalgalerie og Feneyjatvíæringnum og verið gestalistamaður hjá Palais de Tokyo í París og The Watermill Center. Hér má sjá myndir frá opnuninni: Kara Hergils mætti með barnið sitt.Berglaug Petra Fannar Ingi, Styrmir Elí og Árni Kristjánsson í stuði.Berglaug Petra Fjöldi fólks mætt á svæðið.Berglaug Petra Stórglæsilegir gestir.Berglaug Petra Gauti Nils í glæsilegum félagsskap.Berglaug Petra Ofurpæjur.Berglaug Petra Glæsilegar skvísur í hausttískunniBerglaug Petra Torfi Tómasson flottur alltaf.Berglaug Petra Tanja Levy og Ólöf Helga glæsilegar.Berglaug Petra Viðar Logi umkringdur vinum.Berglaug Petra Stappað stuð.Berglaug Petra Fullkomið veður fyrir kvöldopnun.Berglaug Petra Listamennirnir Snorri Ásmundsson og Auður Ólafs spjalla við Viðar Loga.Berglaug Petra Knús!Berglaug Petra Menning Sýningar á Íslandi Myndlist Mest lesið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið „En áttu ekki dóttur?“ Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Lífið Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu Lífið Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning Hneig niður í miðju lagi Tónlist Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar Lífið samstarf Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið Fleiri fréttir Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Sjá meira