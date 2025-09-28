Það gerist ekki á hverjum degi að leikmenn skori tvö sjálfsmörk í einum og sama leiknum og raunar hefur það aðeins gerst sex sinnum í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en Maxime Esteve varð í gær sá sjötti til að afreka það.
Esteve er leikmaður Burnley en liðið tapaði 5-1 gegn Manchester City í dag þar sem Esteve stýrði boltanum tvívegis í rangt mark.
Þetta var í sjötta sinn sem leikmaður skorar tvö sjálfsmörk í ensku úrvalsdeildinni í sama leiknum en það var enginn annar en Jamie Carragher sem reið á vaðið þegar Liverpool tapaði 2-3 gegn Manchester United á Anfield í september 1999. Carragher skoraði alls sjö sjálfmörk á ferlinum, sem er það næst mesta sem nokkur hefur skorað í rangt mark í ensku deildinni.
Ein versta sjálfsmarkaframmistaða í sögu deildarinnar hlýtur þó að falla framherjanum Jonathan Walters í skaut sem gerði sér lítið fyrir og skoraði tvö sjálfsmörk og brenndi svo af víti þegar Stoke tapaði 0-4 gegn Chelsea á heimavelli 2013.
The best game of my career for Chelsea ⚽️⚽️ https://t.co/YsfE82biFl
Manchester City átti ekki í vandræðum með að leggja nýliða Burnley að velli á heimavelli sínum í dag, 5-1, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Leeds missti sigur niður í 2-2 jafntefli í lokin gegn Bournemouth.