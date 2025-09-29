Gervigreind er komin inn á heimili, vinnu og skóla á Íslandi. Við spyrjum, fáum ráð, látum skrifa drög og fáum útskýringar á flóknum málum. Hún er orðin eins og nýr starfsmaður í heilanum á okkur. En stóra spurningin er persónuleg og nærri okkur öllum: Erum við að uppfæra hugsun okkar eða einfaldlega að útvista henni? Gerir þetta okkur klárari eða latari?
En gætum við, án þess að gera okkur grein fyrir því, verið að sljóvga hugann með of mikilli notkun? Þetta er ekki bara tilfinning; rannsóknir benda á nokkrar áþreifanlegar breytingar.
Þessar breytingar eru ekki bara venjur. Þær geta endurmótað heilasamböndin okkar, ferli sem kallast taugamótun (e. neuroplasticity). Spurningin er ekki hvort heilinn breytist, heldur hvernig. Og hvað með tilfinningagreind? Hvaða áhrif hefur það á hæfni okkar í mannlegum samskiptum ef við látum vél semja fyrir okkur viðkvæma tölvupósta eða skilaboð?
Á móti kemur að meðvituð notkun getur gert gervigreind að einhverju besta verkfæri sem mannkynið hefur þekkt til að efla hugann.
Hér getum við litið á gervigreind sem hugrænt stoðtæki (e. cognitive prosthetic), framlengingu á okkar eigin huga. Eins og gleraugu hjálpa okkur að sjá skýrar, getur gervigreind hjálpað okkur að hugsa dýpra, sjá mynstur og fá hugmyndir sem við hefðum annars misst af.
Það skiptir öllu máli hvernig við notum gervigreind. Ef við notum hana sem kláran æfingafélaga sem fær okkur til að hugsa, getum við orðið mun klárari. En ef við notum hana bara sem skyndilausn sem hugsar fyrir okkur, þá er hætt við að við verðum latari í hugsun. Hér eru fimm einföld ráð til að nota gervigreind á þann hátt sem styrkir þig:
Áður en við förum í hagnýtar niðurstöður er vert að staldra við og velta upp stærri spurningum. Er þessi hugræna útvistun kannski eðlileg þróun? Mannkynið hefur alltaf útvistað hugsun: ritlistin útvistaði minni, reiknivélin útvistaði reikningskunnáttu. Er gervigreind einfaldlega næsta skref sem losar okkur við hugrænt erfiði svo við getum einbeitt okkur að hærra stigi hugsunar? Eða erum við að færast frá því að nota tæki yfir í að þróa með okkur nýtt samlífi þar sem mörkin milli mannlegrar og vélrænnar hugsunar verða óskýr?
Gervigreind er hvorki töfrabragð né ógn í sjálfu sér. Hún er fjölnota tæki. Notkun sem kveikir forvitni, krefst rökhugsunar og skapar rými fyrir manneskjuna gerir okkur klárari. Notkun sem slekkur á eigin hugsun gerir okkur háð tækinu. Gervigreind er spegill, hún sýnir okkur fyrst og fremst hvernig við veljum að hugsa. Valið er okkar.
Hagnýt byrjun í dag
Ef þú upplifir að þú hugsar dýpra, manst betur og útskýrir skýrar, þá ertu að nota gervigreind rétt, sem æfingarfélaga sem styrkir þig í stað þess að taka yfir.
Höfundur er ráðgjafi í nýsköpun og gervigreind.
