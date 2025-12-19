–Þegar „allir vita“ leysir rök og heimildir af hólmi
Það er eitthvað sérlega kunnuglegt við orðræðuna í greininni „Hvers vegna heyra yfirvöld á Íslandi ekki grátbeiðni Sameinuðu þjóðanna…“. Hún byrjar í raunverulegri þjáningu, klífur upp siðferðislegan háspennustaur og endar í pólitískri niðurstöðu sem lesandinn á að samþykkja áður en hann fær að athuga staðreyndirnar.
Þetta er ekki ný aðferð. Chesterton lýsti þessu fyrir löngu:
„The modern world is full of moral fervour precisely where moral thought is absent.“
Já. Það er til nýlegt ákall frá Sameinuðu þjóðunum og yfir 200 hjálparsamtökum þar sem varað er við því að nýjar reglur og verklag ísraelskra yfirvalda geti lamað mannúðarstarf á Gaza. Þar er sérstaklega bent á skráningar- og afskráningarferli sem gæti þýtt að stór hluti alþjóðlegra hjálparsamtaka missi starfsleyfi innan skamms.
Þetta er alvarlegt.
Og þetta ber að taka alvarlega.
En hér kemur fyrsta vandamálið: Ákall um mannúðaraðgengi er ekki sjálfkrafa ákall um lagalega niðurstöðu né ákveðna utanríkisstefnu.
Í greininni er fullyrt að Ísrael „haldi þjóðarmorðinu áfram“ með því að hleypa ekki nægri hjálp inn á Gaza. Hér er farið yfir línu sem ekki má afgreiða með samúðaryfirlýsingu.
Þjóðarmorð er ekki tilfinning.
Það er ekki stemning.
Það er lagaleg niðurstaða.
Hún byggir á sönnun um ásetning, kerfisbundna framkvæmd og skilgreind brot samkvæmt alþjóðasamningum. Að kasta þessu orði inn í umræðu án slíkrar greiningar er ekki að verja mannréttindi, heldur að afvopna tungumálið.
Þegar allt verður þjóðarmorð, verður ekkert þjóðarmorð. Og þá tapa þeir sem raunverulega verða fyrir slíku.
„Þjóðarmorð“ er ekki bara sterkt orð, það er lagalegt neyðarorð. „Þjóðarmorð“ er eins og neyðarnúmer. Ef fólk hringir í 112 fyrir hvert rifrildi, þá virkar kerfið ekki þegar húsið brennur.
Þjóðarmorð er eitt þyngsta hugtak sem alþjóðalög þekkja. Þegar þú afmyndar merkingu þess, gerast þrír hlutir samtímis:
1. Hugtakið missir gildi sitt fyrir framtíðina
Ef allt verður þjóðarmorð, þá verður ekkert þjóðarmorð.
Það er klassískt „úlfur, úlfur“-vandamál:
Ef þú kallar hvert stórslys „þjóðarmorð“ þá trúir enginn lengur þegar raunverulegt þjóðarmorð á sér stað. Næstu kynslóðir munu spyrja:
„Var þetta ekki líka kallað þjóðarmorð síðast?“
Og þá er neyðarviðvörunin bara orðin að bakgrunnshávaða.
2. Lagaleg nákvæmni er fórnað fyrir tilfinningar
Það er ekkert rangt við tilfinningar. En tilfinningar eru ekki rökfræði og ekki dómsniðurstaða.
Þetta er lykilatriðið sem fólk virðist missa: Þú getur verið reiður, sorgmæddur, brjálaður yfir mannfalli barna og samt sagt: „Þetta er hræðilegt... en það er ekki þjóðarmorð samkvæmt lögum.“
Að biðja um skilgreiningu er ekki að afneita þjáningu.
Það er að vernda sannleikann.
3. Umræðan verður siðferðileg kúgun
Og þarna lendi ég oft: „Ef þú notar ekki orðið þjóðarmorð, þá styður þú Ísrael / barnamorð / kúgun.“
Það er falskt annaðhvort–eða.
Það er eins og að segja: „Ef þú kallar ekki þetta morð, þá hatarðu fórnarlambið.“
Nei og aftur NEI!...
Lög og siðferði virka ekki þannig.
Þetta er orðræðuvopn, ekki rök.
Að segja „tölurnar tala fyrir sig“ er eins og að ganga inn í dómsal og segja: „Hann hlýtur að vera sekur — sjáðu hvað þetta lítur illa út.“
Dómar byggjast ekki á útliti, heldur á skilgreiningum og sönnun.
Hvað getum við þá sagt í staðinn fyrir að öskra bara “þjóðarmorð”?
Þetta er mjög mikilvægt.
Við getum sagt:
„gríðarlegt mannfall“
„alvarleg stríðsglæpamál sem þarf að rannsaka“
„hugsanlegir glæpir gegn mannkyni“
„óásættanleg mannúðarkrísa“
Þetta eru sterk orð, þau eru nákvæm og þau eyðileggja ekki lagahugtök fyrir framtíðina
Að misnota og vopnavæða hugtakið „þjóðarmorð“ hjálpar engum.
Tölur án tímasetninga eru ekki staðreyndir
Greinin fullyrðir að Ísrael hafi „drepið yfir 400 manns – aðallega konur og börn“ í framhaldi af samningum. Þessi tala er kunnugleg. Hún kemur fyrir í alþjóðlegum fréttamiðlum.
En hún er frá mars 2025, ekki desember.
Að flytja tölu úr einu tímabili yfir í annað er ekki smáatriði. Það er endurmerking veruleikans. Slík framsetning skapar þá tilfinningu að brotin séu nýleg, stöðug og í beinum tengslum við vopnahlésskilmála… án þess að heimildir standi undir því.
Hungur – alvarlegt, en ekki það sem er haldið fram
Í nýlegu mati alþjóðlega hungureftirlitsins (IPC) kemur fram að Gaza sé ekki lengur skilgreint sem hungursneyð (famine), þrátt fyrir að ástandið sé áfram mjög alvarlegt og brothætt.
Þetta er ekki afsökun.
Þetta er ekki réttlæting.
Þetta er staðreynd.
Og staðreyndir skipta máli – sérstaklega þegar verið er að krefjast refsiaðgerða, viðskiptabanns og slita á stjórnmálasambandi.
„Allir vita að…“ er ekki rök
Greinin fullyrðir að „allir viti“ að viðskiptabann og slit stjórnmálasambands séu eina leiðin sem geti haft áhrif. Þetta er pólitísk afstaða. Ekki staðreynd. Ekki óumdeild niðurstaða. Og alls ekki eitthvað sem „allir vita“.
Það er fullkomlega lögmætt að halda þessari skoðun. En að setja hana fram sem siðferðilega skyldu sem útilokar allar aðrar leiðir er ekki rökræða heldur siðferðiskúgun.
Þjóðarvilji án heimilda er bara fullyrðing
Vísað er til „kannana“ sem sýni afgerandi vilja Íslendinga til viðskiptaþvingana og slita sambands. Engin könnun er nefnd. Engin dagsetning. Engin spurningalýsing.
Í lýðræðislegri umræðu dugar ekki að segja „samkvæmt könnunum“.
Það er ekki gagnsæi. Það er orðræðulegt reykspil.
Niðurstaðan
Við eigum að standa með saklausum borgurum.
Við eigum að krefjast mannúðaraðstoðar.
Við eigum að gagnrýna hindranir.
En ef við fórnum sannleikanum fyrir réttlætiskennd, þá fáum við ekki réttlæti.
Við fáum áróður með góðum ásetningi – sem er ein hættulegasta tegundin.
Íslensk stjórnvöld eiga ekki að láta stjórnast af slagorðum. Þau eiga að láta stjórnast af rétti, staðreyndum og ábyrgð.
Réttlæti án sannleika er ekki réttlæti. Það er bara hávær ranghugmynd með siðferðislega yfirbyggingu.
Höfundur er guðfræðingur.
Heimildir:
Sameinuðu þjóðirnar & 200+ hjálparsamtök: Sameiginlegt ákall um nýjar reglur sem ógna mannúðarstarfi á Gaza, desember 2025.
Reuters, 18. Mars 2025: Frétt um loftárásir þar sem „yfir 400“ létust – annað tímabil en núverandi umræða.
Reuters, október 2025: Um vopnahlé og takmarkaðan fjölda hjálparflutninga.
IPC – Integrated Food Security Phase Classification, desember 2025: Gaza ekki skilgreint sem hungursneyð (famine), þrátt fyrir alvarlega stöðu.
Al Jazeera / Reuters, nóvember 2025: Tölur um mannfall eftir vopnahlé – lægra og tímabundið samhengi.
Gallup/innlendar kannanir 2024: Stuðningur við slit stjórnmálasambands – ekki sjálfkrafa jafngilt viðskiptabanni.
Gunnar Salvarsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Hafliði Halldórsson skrifar
Björn B. Björnsson skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Diljá Matthíasardóttir skrifar
Jóhann Már Helgason skrifar
Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Anna Bergþórsdóttir skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Jack Hrafnkell Daníelsson skrifar
Armando Garcia skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíana Björk Garðarsdóttir skrifar
Anna María Ágústsdóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Kristófer Már Maronsson skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Gunnar Pálsson skrifar
Jóhann Ingi Óskarsson skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Magnea Marinósdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Einar Ólafsson skrifar
Kristín Lúðvíksdóttir skrifar
Snorri Másson skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Grímur Atlason skrifar