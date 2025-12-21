Einar Ólafsson, fyrrverandi bókavörður og sagnfræðingur að mennt, skrifaði nýlega skoðanagrein á Vísi þar sem hann gagnrýnir yfirlýsingar utanríkisráðherra Íslands varðandi ógn sem stafar af Rússlandi gagnvart NATO. Grein Einars er vel skrifuð, fróðleg og sagnfræðilega samkvæm sjálfri sér. Hún er líka hæfilega afvopnandi á þann hátt að hún afvopnar fyrst og fremst lesandann, ekki ógnina sem hún fjallar um.
Draga fram langt sögusamhengi, útskýra innrásir með „aðstæðum“, „áhrifasvæðum“ og „ótta stórvelda“, og enda svo á þeirri fullyrðingu að þetta segi okkur ekkert um ógnina núna. Það hljómar yfirvegað. Það er líka röng niðurstaða byggð á röngum forsendum.
Einar nefnir ekki einu orði leynilega stríðið sem Rússland háir í Evrópu í dag:netárásir á innviði, skemmdarverk á orku- og fjarskiptakerfum, áróðurshernaður, pólitískar íhlutanir, drónaflug yfir flugvöllum, skemmdarverk á neðansjávarinnviðum. Þetta er ekki sagnfræðilegt aukaatriði. Þetta er kjarninn í nútímaógninni.
Úkraína er svo sett á stall með Tsjetsjeníu, Georgíu og Afganistan sem enn eitt dæmið í langri sögu útþenslu Rússlands. Stríðið í Úkraínu er hins vegar ekki einungis innrás. Það er tilraun til að endurskilgreina landamæri Evrópu með valdi, brjóta alþjóðalög kerfisbundið og sýna að vestræn varnarkerfi standi höllum fæti. Það er ástæðan fyrir því að NATO talar um Rússland sem mestu ógnina, ekki vegna innrása fyrri alda, heldur vegna kerfisbundinnar valdbeitingar frá 2014 til dagsins í dag.
Fullyrðingin „það hefur ekkert ríki ráðist inn í Rússland“ er sett fram af utanríkisráðherra til að undirstrika sögulegt mynstur rússneskrar valdbeitingar. Í meðförum Einars verður hún hins vegar hálfsannleikur notaður sem skjöldur, ekki til að greina ógnina, heldur til að afvopna hana. Jú, innrás nasista í Sovétríkin 1941 gleymdist í Silfrinu, en að nota þá reynslu til að réttlæta innrásir, áhrifasvæði og stöðuga sókn er ekki hlutlaus sagnfræði heldur sama röksemd og Kreml beitir í dag, röksemdafærsla síðustu aldar, ekki þessarar.
Greinin er skrifuð eins og stríð sé eitthvað sem gerist í bókum, ekki á flugvöllum, spítölum, barnaskólum og höfnum okkar þar sem borgaralegt samfélag verður skotmark. Hún er örugg úr fjarlægð, eins konar svefnlestur fyrir þá sem vilja trúa því að ógn hverfi ef hún er sett í nógu langt samhengi.
Það snýst um ásetning, getu og mynstur í dag.Sagan er - því miður - alls ekki búin.
Höfundur er varaformaður Varðmanna Íslands.
Daði Freyr Ólafsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Alma Möller skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Kristrún Frostadóttir skrifar
Hjalti Þórisson skrifar
Stefán Ernir Valmundarson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Valný Óttarsdóttir skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Hafliði Halldórsson skrifar
Björn B. Björnsson skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Diljá Matthíasardóttir skrifar
Jóhann Már Helgason skrifar
Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Anna Bergþórsdóttir skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Jack Hrafnkell Daníelsson skrifar
Armando Garcia skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíana Björk Garðarsdóttir skrifar
Anna María Ágústsdóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Kristófer Már Maronsson skrifar