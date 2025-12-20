Dómar eru væntanlegir um breytilega vexti á verðtryggðum lánum. Um vextir á verðtyggðum lánum er það eitt að segja að þeir eiga að vera fastir.
Verðtyggð lán tryggja lánveitanda jafnvirði hversu langt sem lánin eru. Það er mikil þjónusta látakandans við lánveitandann sem meta ber. Raunvextir þeirra, (sem er reynar sama og vextir þeirra), eiga því að vera lægri en á svokölluðum óverðtryggðum lánum. Áhætta lánveitandans er engin af slíkum veðlánum að öllu jöfnu og af þeim bera þeir engan kostnað við verðbólguspár og -vætningar.
Lántakan er viðskiptagerningur. Um slíkt gildir að skipt er á jöfnu. Það eru þó ekki skipti hönd í hönd, á stað og stund, heldur til langs tíma. Verðtryggingin er trygging þess að skipt sé á jöfnu til langs tíma; að jafnvirði sé endurgreitt; slíkt eru jafnvirðislán. Verðið, leigan, er ákveðið í vöxtum. Það er samningur um það til framtíðar. Grundvöllur lántökunnar er greiðslumat sem ræðst af ákveðnum vöxtum sem lántaki telst ráða við og sættir sig við. Breytingar eftir á á þessu verði eru brot á heiðarlegum viðskiptaháttum. Verði í viðskiptum á ekki að vera hægt að breyta.
Lífeyrissjóðirnir eru einir um að lána með föstum vöxtum. Fastir vextir þeirra við lánveitingar hafa þó verið mismunandi frá einum tíma til annars. Það ber í sér mismunun sem á ekki að líðast. Grunnstoð langra verðtryggðra lána eru lífeyrissjóðirnir sem berst fjármagn sem þeir eru skuldbundnir til að raunávaxta til óratíma. Ávöxtunarþörf þeirra er þekkt, talin um 3,5 prósent. Það er hófleg vaxtakrafa og þó hún væri lítilega hærri en óðelilegt að hún sé lægri. Þeir sem taka verðtryggð lán hjá lífeyrissjóði sínum eru að greiða úr einum vasa sínum í annan. Þær greiðslur skila sér ávaxtaðar við lífeyristöku. Miklu varðar að dómstólar virði reglu um jöfn skipti.
Höfundur er skuldari verðtryggðra lána um áratugi og lífeyrisnjótandi.
Hjalti Þórisson skrifar
Stefán Ernir Valmundarson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Valný Óttarsdóttir skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Hafliði Halldórsson skrifar
Björn B. Björnsson skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Diljá Matthíasardóttir skrifar
Jóhann Már Helgason skrifar
Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Anna Bergþórsdóttir skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Jack Hrafnkell Daníelsson skrifar
Armando Garcia skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíana Björk Garðarsdóttir skrifar
Anna María Ágústsdóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Kristófer Már Maronsson skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Gunnar Pálsson skrifar
Jóhann Ingi Óskarsson skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar