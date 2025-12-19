Fiktið byrjar ekki sem sjúkdómur Gunnar Salvarsson skrifar 19. desember 2025 15:02 Við búum í samfélagi þar sem allir alþjóðlegir mælikvarðar um lífskjör setja okkur í hóp fremstu þjóða heims. Hér ríkir almenn efnahagsleg velsæld og við teljum okkur búa við velferðarkerfi og félagslegt öryggisnet sem hljóti að grípa þá sem á þurfa að halda. Þess vegna er hreint út sagt átakanlegt þegar reglulega berast fréttir af ungum einstaklingum sem látið hafa lífið af völdum fíkniefna. Umræðan hefur eðlilega að miklu leyti snúist um meðferðarúrræði og til hvaða ráða sé unnt að grípa þegar fíknisjúkdómurinn hefur náð heljartökum á ungu fólki. Í mínum huga kallar þessi þversögn þó á fleiri og dýpri spurningar en þær sem snúa eingöngu að meðferðarúrræðum. Stóra spurningin, sem enginn hefur einhlítt svar við, er vitaskuld þessi: hvers vegna í ósköpunum telur margt ungt fólk í íslensku allsnægtarsamfélagi að neysla harðra fíkniefna sé svarið við öllu: lífsleiða, brotinni sjálfsmynd, skömm, einmanaleika eða annarri vanlíðan? Það er í sjálfu sér auðvelt að skilja að sumt ungt fólk sjái neyslu fíkniefna í smáum stíl sem skammvinna lausn á andlegum sársauka, eða svölun á saklausri forvitni. En erfiðara er að skilja hvers vegna svo margir halda áfram neyslunni og þróa með sér fíkn í sífellt harðari efni. Ég dreg enga fjöður yfir það að ég tel fíkn vera sjúkdóm. En hún byrjar ekki sem sjúkdómur. Flest ungt fólk sem byrjar að fikta við fíkniefni er ekki veikt. Það ber ekki í sér fíknisjúkdóm sem bíður þess að brjótast út. Fíkn verður til. Hún þróast og er því að stórum hluta áunnin, jafnvel þótt næmi fyrir henni sé misjafnt. Upphaf fiktsins snýst sjaldnast um sjálfseyðingu. Það snýst um forvitni, hópþrýsting, flótta frá kvíða eða annarri vanlíðan. Sérfræðingar benda á að þarna liggi hættan: heilinn er ekki fullþroskaður. Endurtekin neysla getur breytt starfsemi hans þannig að ákallið eftir efnunum taki yfir allt. Þar hefst sjúkdómsferlið og þá kallar það á meðferðarúrræði sem mikill hörgur er á. Mér hefur stundum þótt að í opinberri umræðu hér heima beinist athyglin nánast eingöngu að því sem gerist þegar neyslan er komin úr böndunum. Sigmar Guðmundsson þingmaður á lof skilið fyrir að þreytast seint á því að benda á þann skort. Hann hefur gagnrýnt lokanir á Stuðlum og hjá SÁÁ og kallað eftir stærri „varnargörðum“ utan um veikt fólk. Þegar fólk er orðið alvarlega veikt skiptir aðgengi að meðferð vitaskuld sköpum. En umræða um vandann má ekki takmarkast við meðferðarúrræðin. Hún ætti ekki síður að snúast um upphafið, rætur vandans, og hvernig við sem samfélag getum forðað börnunum okkar frá því að fikta við banvænt eitur sem stendur þeim víða til boða. Samkvæmt fréttum flóir allt í fíkniefnum, framboðið er mikið og eftirspurnin enn meiri. Þetta eru aðvörunarbjöllur sem ættu að klingja í eyrum okkar allra. Forvarnir snúast ekki um slagorð eða bæklinga, heldur fyrirmyndir, náin tengsl, nærveru og skýr mörk. Og ef til vill snýst þetta fyrst og fremst um samfélag sem tekur vanlíðan barna alvarlega áður en hún verður banvæn. Höfundur er fyrrverandi frétta- og dagskrárgerðarmaður. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Gunnar Salvarsson Mest lesið Staðreyndir um móttöku flóttafólks í Hafnarfirði Margrét Vala Marteinsdóttir Skoðun „Fullkominn fjandskapur í garð smáríkis“ Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Hvers vegna heyra yfirvöld á Íslandi ekki grátbeiðni Sameinuðu þjóðanna og yfir 200 hjálparsamtaka um aðgerðir gegn Ísrael? Björn B. Björnsson Skoðun Borgar það sig að panta mat á netinu? Jóhann Már Helgason Skoðun Þetta varð í alvöru að lögum! Snorri Másson Skoðun Jarðvegstilskipun Evrópu Anna María Ágústsdóttir Skoðun Réttaröryggi nemenda og framkvæmd inntöku í framhaldsskóla Karen María Jónsdóttir Skoðun Vönduð lagasetning á undanhaldi Diljá Matthíasardóttir Skoðun Jólagjöf ríkisstjórnarinnar Guðrún Hafsteinsdóttir Skoðun Er pláss fyrir unga karlmenn í kvennaheimi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson Skoðun Skoðun Skoðun Fiktið byrjar ekki sem sjúkdómur Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Jólagjöf ríkisstjórnarinnar Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Einfaldlega íslenskt, líka um jólin Hafliði Halldórsson skrifar Skoðun Hvers vegna heyra yfirvöld á Íslandi ekki grátbeiðni Sameinuðu þjóðanna og yfir 200 hjálparsamtaka um aðgerðir gegn Ísrael? Björn B. Björnsson skrifar Skoðun Réttaröryggi nemenda og framkvæmd inntöku í framhaldsskóla Karen María Jónsdóttir skrifar Skoðun Vönduð lagasetning á undanhaldi Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Borgar það sig að panta mat á netinu? Jóhann Már Helgason skrifar Skoðun Staðreyndir um móttöku flóttafólks í Hafnarfirði Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar Skoðun „Fullkominn fjandskapur í garð smáríkis“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar Hr. X bjargaði jólunum Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Öll lífsins gæði mynda skattstofn Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Þegar lögheimilið verður að útilokunartæki Jack Hrafnkell Daníelsson skrifar Skoðun Vandfýsin og útilokandi samstaða: Ólýðræðislegir tilburðir íslensku elítunnar gegn réttindabaráttu verkaðlýðsins Armando Garcia skrifar Skoðun Mýtuvaxtarækt loftslagsafneitunar Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hvað ætlið þið að gera fyrir okkur Seyðfirðinga? Júlíana Björk Garðarsdóttir skrifar Skoðun Jarðvegstilskipun Evrópu Anna María Ágústsdóttir skrifar Skoðun Jólagjöfin í ár Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Samsköttun, samnýting eða skattahækkun? Kristófer Már Maronsson skrifar Skoðun Framkvæmdir við gatnamót Höfðabakka Árni Guðmundsson skrifar Skoðun Á krossgötum í Atlantshafi Gunnar Pálsson skrifar Skoðun Börnin fyrst – er framtíðarsýn Vestmannaeyja að fjara út? Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun Jólahugvekja trans konu Arna Magnea Danks skrifar Skoðun Erum við sérstökust í heimi? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Gerum betur í borgarstjórn. Endurheimtum traust og bætum þjónustu við borgarbúa á öllum aldri Magnea Marinósdóttir skrifar Skoðun Stóra myndin í fjárlögum Daði Már Kristófersson skrifar Skoðun „Rússland hefur hins vegar ráðist inn í 19 ríki“ Einar Ólafsson skrifar Skoðun Blessuð jólin, bókhaldið og börnin Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Þetta varð í alvöru að lögum! Snorri Másson skrifar Skoðun Er pláss fyrir unga karlmenn í kvennaheimi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Bréfið sem aldrei var skrifað Grímur Atlason skrifar Sjá meira