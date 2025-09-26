Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 26. september 2025 21:00 Það var margt um mannið á Kjarval í gærkvöldi. Eygló Gísla Það var margt um manninn á Vinnustofu Kjarval í gærkvöldi þar sem fram fór glæsilegt frumsýningarboð og hulunni var svipt af samstarfi Bang&Olufsen og listamannsins Ella Egilsson Fox. Kynnt var sérútgáfa af Beosound A9 hátalaranum með verki eftir listamanninn en aðeins voru framleidd 50 númeruð og árituð eintök (1/50–50/50). Hátalarinn er kominn í sölu á hjá versluninni og kostar 850 þúsund krónur. Viðburðurinn markaði einnig stór tímamót en í ár fagnar Ormsson 10 árum sem umboðsaðili Bang&Olufsen á Íslandi og Bang&Olufsen fagnar 100 ára afmæli sínu. Á viðburðinum var jafnframt tilkynnt að málverkið, sem Elli málaði sérstaklega fyrir verkefnið, verði selt á uppboði á heimasíðu Ormsson í desember. Allur ágóði sölunnar rennur til styrktar krabbameinssjúkum börnum. Elli mætti í Bítið á Bylgjunni í gær og ræddi lífið með eiginkonunni Maríu Birtu Fox í Las Vegas og nýja hátalarann. Eygló Gísla ljósmyndari var á svæðinu og myndaði gesti í bak og fyrir. Kjartan Örn Sigurðsson forstjóri Ormsson og hátalarinn glæsilegi. Björg Magnúsdóttir ásamt manni sínum Tryggva og sonum.Eygló Gísla Hér má sjá hátalarann glæsilega í bakgrunni.Eygló Gísla Eygló Gísla Örn Kjartansson og Berglind „Icey“. Eðvarð og Unnur. Sara Lind og Thelma í góðum gír.Eygló Gísla Sigurbjörg Birta og Gissur. Logi Geirsson, Inga Tinna hjá Dinout ásamt Ella Egils.Eygló Gísla María Birta á tali við gesti. Anna Beta og Halldóra voru glæsilegar að vanda. María Birta og Elli í stuði. Berglind, Pattra og Helga Gabríela.Eygló Gísla Rannveig Kristjánsdóttir ásamt Heklu. Knattspyrnukapparnir Gylfi Þór Sigurðsson og Garðar Gunnlaugsson.Eygló Gísla Tækni Verslun Samkvæmislífið Tíska og hönnun Mest lesið Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ Lífið „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lífið Þeir fátæku borga brúsann Gagnrýni Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Lífið Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Lífið „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Lífið Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis Lífið Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lífið Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Lífið „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ Lífið Fleiri fréttir Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Sjá meira