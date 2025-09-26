„Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. september 2025 11:00 Neera Tanden ruglaðist aðeins á löndum en forsætisráðherrarnir fjórir létu það ekki á sig fá og hlógu bara. Fundarstjóri pallborðs með forsætisráðherrum Bretlands, Kanada, Ástralíu og Íslands ruglaðist aðeins á landafræðinni þegar hún kynnti inn Kristrúnu Frostadóttur fyrr í dag. Kristrún Frostadóttir er stödd á ráðstefnunni Global Progress Action Summit í Lundúnum, þar sem hún tekur þátt í pallborði ásamt Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, og Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu. Pallborðið er aðalviðburður ráðstefnunnar en yfirskrift þess er „Governing for Working People“, eða „Stjórnað fyrir vinnandi fólk“ og hófst það klukkan 10 í morgun. Neera Tanden, forstjóri og framkvæmdastjóri bandarísku hugveitunnar Center for American Progress, stýrði pallborðinu og kynnti inn þáttakendur þess í upphafi. Eftir að hafa kynnt Carney og Albanese inn þá flæktist málið aðeins. „Það er mér mikill heiður að bjóða velkomna forsætisráðherrana Mark Carney frá Kanada, Anthony Albanese frá Ástralíu og Kristrúnu Frostadóttur frá... Finnlandi?“ sagði Tanden. Tanden biðs auðmjúk afsökunar. „Íslandi,“ svöruðu forsætisráðherrarnir þá einum rómi. „Mér þykir þetta svo leitt, mér þykir þetta svo leitt,“ sagði Tanden þá ansi vandræðaleg og bætti við: „Guð minn góður, þetta er svo vandræðalegt.“ Hún var þó fljót að jafna sig á mistökunum og hefja pallborðsumræðurnar sem hafa gengið snurðulaust fyrir sig eftir smá byrjunarörðugleika. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bretland Grín og gaman Íslendingar erlendis Mest lesið „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Lífið Þeir fátæku borga brúsann Gagnrýni Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Lífið Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis Lífið „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ Lífið Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Lífið Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lífið „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lífið Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Lífið Auður í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Gagnrýni Fleiri fréttir „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur heiðar hlaut gullverðlaun Konunglega fílharmóníufélagsins Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Sjá meira