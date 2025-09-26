Björgvin Franz Gíslason leikari er handleggsbrotinn en er á fullu í Ladda sýningunni í Borgarleikhúsinu og æfir af krafti í ræktinni með Evu Dögg systur sinni. Björgvin er ásamt öðrum leikurum og Ladda sjálfum í sýningunni Þetta er Laddi.
En hann er meðal annars að leika hinn skrautlega karakter Elsu Lund sem Laddi gerði ódauðlegan í þáttum Hemma Gunn á sínum tíma.
En Björgvin fékk einmitt tilnefningu til Grímuverðlaunanna fyrir túlkun sína á Elsu Lund sem er óborganlega skemmtileg og fleiri karakterum í sýningunni.
Þórhallur Sigurðsson eða Laddi eins og við köllum hann slær á alla strengi í sýningunni og fær áhorfendur bæði til að skellihlæja og hágráta úti í sal.
Vala Matt fór og hitti Björgvin Franz í ræktinni þar sem hann var á fullu að æfa ásamt systur sinni Evu Dögg.
„Við erum ekki beint þekkt fyrir það að vera fyrirmyndir í hreyfingu við systkinin. Vinkona mín dróg mig á þetta námskeið fyrir einu og hálfu ári síðan og ég hef verið háð síðan,“ segir Eva Dögg Sigurgeirsdóttir um ketilbjöllunámskeið sem þau stunda saman. Kristófer Helgason útvarpsmaður á Bylgjunni stendur fyrir umræddu námskeiði.
„Hún var alltaf að reyna draga mig og ég var nákvæmlega eins. Alltaf þegar ég hef farið í ræktina áður þegar ég hef verið að reyna gera mig aðeins vöðvastæltari fyrir einhver verkefni og ég byrja að lyfta og það bara deyr eitthvað innan í mér. En ég loksins gaf eftir og vá hvað þetta er gaman,“ segir Björgvin sem er handarbrotinn um þessar mundir en það stöðvar hann ekki.
„Tónlistin þarna inni er svo góð og fyrst byrjaði ég að dansa eins og hálfviti og fyrst leist fólki ekkert á þetta. En svo fór fólk að hafa gaman að þessu,“ segir Björgvin en innslagið má sá hér að neðan en þar fer Björgvin yfir Ladda sýninguna og fleira.