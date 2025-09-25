„Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 25. september 2025 23:36 Húsið býður í hið minnsta upp á gnægð tækifæra. Fasteignamarkaðurinn Þriggja hæða hús á Skólavörðustíg sem lýst er sem mjög fallegu og með fullfrágenginni lóð er falt fyrir 88 milljónir króna. Myndir af húsinu bera þó með sér að nokkuð þurfi að taka til hendinni. Um er að ræða einbýlishús á þremur hæðum með kjallara, hæð og ris. Skráð fermetrastærð er 94 fermetrar en þar vantar inn 10 fermetra í risinu og viðbyggingu sem er um 25 fermetrar, að því er fram kemur á fasteignavef Vísis. Þá segir að eignin hafi verið þó nokkuð endurnýjuð síðustu 15 til 20 árin þar á meðal neysluvatnslagnir, ofnalagnir og flestir ofnar, raflagnir og rafmagnstafla, gler og gluggar auk þakjárns, þakpappa, þakrenna og niðurfalla. „Húsið að utan lítur vel út og þakjárn, þakpappi, niðurföll og þakrennur hafa nýlega verið endurnýjuð. Gler og gluggar voru endurnýjuð fyrir um 20 árum síðan og líta vel út,“ segir í auglýsingu Fasteignamarkaðarins. Sjá nánar á fasteignavef Vísis. Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Fasteignamarkaðurinn Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Lífið Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lífið Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Lífið Ástfangin á ný Lífið Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Lífið Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Lífið Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Lífið „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Lífið Auður í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Gagnrýni Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Lífið Fleiri fréttir „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Sjá meira