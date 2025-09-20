Frelsi til sölu

Við höfum heyrt mikið um frelsi upp á síðkastið. Sérstaklega eru Samtök ungra sjálfstæðismanna, SUS, búin að vera tala um það í kjölfar dráps Charlie Kirks. Charlie Kirk var þekktastur fyrir að tala gegn minnihlutahópum, stjórn kvenna á þeirra eigin líkama og styðja þjóðarmorð Ísraels gegn Palestínu. SUS greip tækifærið tengt dauða Charlie Kirks til að vekja athygli á eigin málstað og að selja boli.
Á þessum bolum stóð ,,Frelsi“. Frelsi til hvers ég er ekki viss um. En ég er fullkomlega viss um að frelsi þarf að aukast. Mér finnst til dæmis þurfa frelsi fyrir Palestínu, frelsi fyrir Úkraínu, frelsi til að vera sá sem þú ert, frelsi til að stjórna eigin líkama og frelsi til að tala um og gagnrýna fólk sem talar hatursfullt. Þetta er samt ekki frelsið sem SUS vill. Frelsið sem SUS vill er frelsi þar sem þau stjórna því hvað er leyfilegt og hvað er bannað. Þau vilja frelsi sem snýst um peninga. Þeirra frelsi er til sölu.
Höfundur er menntaskólanemi.
Tinna Björg Kristinsdóttir,Valdimar Gylfason skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Kristinsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Sigurður Loftur Thorlacius skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar
Aldís Amah Hamilton,Kristín Helga Sigurðardóttir,Adelina Antal,Hanna Halldórsdóttir,Sigrún Elfa Kristinsdóttir,Lowana Veal skrifar
Benedikt Már Þorvaldsson skrifar
Svava Arnardóttir skrifar
Elfa Björk Kristjánsdóttir skrifar
Hólmfríður Drífa Jónsdóttir,Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Hrönn G. Guðmundsdóttir,Katrín Björg Þórisdóttir,Þorbjörg Ída Ívarsdóttir,Yvonne Höller skrifar
Gunnar Axel Axelsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Ingólfur Hermannsson skrifar
Kristján Ingimarsson skrifar
Vilhjálmur Birgisson skrifar
Eldur Smári Kristinsson skrifar
Guðmundur Oddsson skrifar
Ragnheiður Ríkharðsdóttir skrifar
Guðný Gústafsdóttir skrifar
Árelía Eydís Guðmundsdóttir skrifar
Josie Anne Gaitens skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Laufey Elísabet Gissurardóttir,Steinunn Bergmann,Þóra Leósdóttir skrifar