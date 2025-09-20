Sá tími kemur í lífum okkar allra að við höfum náð markmiði sem við settum okkur. Prófgráðan er komin í hús, þú kemur í mark í langhlaupinu eða starfið sem var fjarlægur draumur er nú þitt. Mörg okkar upplifa að ánægjan er skammvinn og við setjum þegar í stað nýtt, erfiðara markmið. Stundum náum við jafnvel markmiðum okkar án þess að taka eftir því og það er ekki fyrr en einhver bendir okkur á það að við áttum okkur á því að við erum þegar á þeim stað sem við ætluðum okkur.
Við höfum öll gott af því að staldra við, líta yfir farinn veg og fagna þeim áföngum sem er náð. Þannig líður mér eftir fyrstu mánuði ríkisstjórnar Viðreisnar, Flokks fólksins og Samfylkingar. Verkstjórninni hefur tekist að ná stórum áföngum, sem voru fjarlægir fyrir aðeins nokkrum mánuðum, án ósættis eða vandræðagangs sem einkenndi stjórnmálin árin á undan.
Vel heppnuð bankasala
Þannig átti salan á Íslandsbanka til fólksins í landinu sér stað í góðri sátt. Hvorki átök um skipulagið, ásakanir um ósanngjarnar ívilnanir eða klíkuskap né kvartanir vegna framkvæmdarinnar.
Munurinn á þessum vinnubrögðum og fyrri sölu hluta í bankanum, undir stjórn ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna, er eftirtektarverður. Verkstjórn Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra er fumlaus.
Uppgjör án átaka
Á sama tíma var snjóhengjan vegna uppgjörs ÍL-sjóðs losuð án átaka eða ósættis. Þetta vandamál hefur hangið yfir íslensku efnahagslífi í mörg ár.
Fyrri ríkisstjórnir hafa ýtt vandamálinu á undan sér með talsverðum tilkostnaði en nú er það úr sögunni og afgreitt í sátt, þökk sé samkomulagi ríkisins, undir forystu fjármálaráðherra, við stærstan hluta kröfuhafa.
Verðbólga og vextir á réttri leið
Með hagsýni og margskonar sparnaðaraðgerðum hefur tekist að móta og framkvæma ábyrga fjármálaáætlun. Hagræðing og sparnaður í ríkisrekstri gengur betur en bjartsýnustu áætlanir gerðu ráð fyrir. Hallinn verður 15 milljarðar á næsta ári og hallalaus fjárlög nást árið 2027. Tekist hefur að lækka skuldir ríkissjóðs úr 59.3% af landsframleiðslu í fyrra í 50.9% á því næsta.
Ýmsir þættir hafa áhrif á verðbólgu og vexti og margir þeirra eru, til að gæta allrar sanngirni, fyrir utan valdsvið ríkisstjórnar. En þær ákvarðanir og aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur á valdi sínu hafa sannarlega verið teknar og framkvæmdar, sem á þátt í því að vextir hafa lækkað um 1.5% frá því frá síðustu ríkisstjórn sem þýðir að heimili með meðalskuldir borgar rúmlega 500 þúsund krónur minna í vexti á ári.
Sanngjörn veiðigjöld
Annar mikilvægur áfangi sem þjóðin hefur beðið eftir lengi er að tryggja sanngjarnari arð fyrir fólkið í landinu af sjávarútvegsauðlindinni. Breyting á veiðigjöldum er ekki aðeins sanngjörn, hún er einnig réttlát og hófsöm aðgerð til að leiðrétta óeðlilega framkvæmd á útreikningi gjaldanna.
Ég er sannfærð um að þessi breyting muni ekki aðeins skila sér í eðlilegum greiðslum fyrir aðgang að auðlindinni heldur einnig í meiri sátt um þessa mikilvægu atvinnugrein. Þessi breyting hefur dregið fram með skýrum hætti hver standa með þjóðinni og hver standa með sérhagsmunum. Þar hefur Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra staðið í stafni og haldið á lofti stefnu okkar í Viðreisn um almannahagsmuni framar sérhagsmunum.
Uppbygging og öryggi
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur tekið stór skref í átt að öruggara samfélagi fyrir okkur öll. Löggæsla hefur verið styrkt bæði með fleiri lögreglumönnum og með styrkingu Landhelgisgæslunnar. Það skiptir máli á tímum sem þessum, enda eru borgaralegir innviðir fyrsta lína varnar. Sömuleiðis hefur ráðherrann einsett sér að taka vel utan um þolendur ofbeldis og áreitis og stigið fast niður fæti.
Mikilvægar lagabreytingar hafa verið gerðar og fleiri eru á þingmálaskrá til að tryggja öryggi á landamærum. Dómsmálaráðherra er með fjölda útlendingamála á dagskrá til að samræma reglur við nágrannaríki okkar. Það mun draga verulega úr kostnaði ríkissjóðs. Viðreisn stendur með öryggi borgaranna.
Verkgleði
Á sama tíma og þessi stóru verkefni hafa verið unnin farsællega, hefur samkomulag ríkis og sveitarfélaga, undir forystu fjármálaráðherra, vegna barna með fjölþættan vanda lagt grunninn að bættri þjónustu, teknar hafa verið ákvarðanir um uppbyggingu hjúkrunarheimila, ráðist í aðgerðir til að styðja við heilbrigðisþjónustu og sérstaklega bráðamóttöku, og loks hefur ný varnar- og öryggisstefna verið mótuð. Verkstjórnin er í vinnunni.
Næstu fjallstindar
Viðreisn er stolt af fyrstu mánuðum nýrrar ríkisstjórnar og af okkar sterka ráðherraliði og samhenta þingflokki. Framundan eru spennandi verkefni. Meðal þeirra er að nýta arðinn af breytingu veiðigjalda til þess að byggja upp innviði sem hafa verið vanræktir allt, allt of lengi um allt land. Einnig að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem fólkið í landinu ákveður sjálft hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram þannig að við fáum upp á borðið þær lausnir sem er í boði. Nýr og spennandi þingvetur er nýhafinn og fjölmörg verkefni eru í fullum gangi til að styðja við börn og unglinga í vanda, auka öryggi samfélagsins okkar og styðja við heimilin.
Um helgina er landsþing Viðreisnar. Við hlökkum til að halda áfram að byggja upp flokkinn okkar og stækka hann til að vinna fyrir fólkið í landinu. Koma Íslandi áfram. Og að sjálfsögðu bjóðum við öll velkomin að taka þátt í að byggja betra samfélag.
Höfundur er formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra
