Skoðun

Ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn

Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar

Sífellt fleiri ungir Íslendingar sjá ekki fram á að geta eignast eigið húsnæði. Á höfuðborgarsvæðinu hefur húsnæðisverð farið langt fram úr raunkostnaði bygginga. Húsnæði er í auknum mæli orðið fjárfestingarkostur líkt og hlutabréf og fjársterkir aðilar eru í kjöraðstöðu til að halda eignum frá markaði til að hámarka verðmæti fasteigna sinna.

Þetta er vandamál sem við sjáum einnig skýrt í Hafnarfirði þar sem ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á fasteignamarkaðinn.

Þessi staða er grafalvarleg og vekur upp spurningar um hvort kominn sé tími til að endurskoða aðkomu bankanna að húsnæðismarkaðnum og skoða aðrar leiðir til fjármögnunar húsnæðislána. Ljóst er að núverandi fyrirkomulag kallar á endurskoðun.

Ungt fólk á nú litla sem enga möguleika á að komast í eigið húsnæði. Ef það kemst inn á markaðinn eru skuldbindingarnar oft svo miklar að lítið má út af bregða til að illa fari. Þegar fólk hefur ekki tryggt húsnæði frestar það gjarnan barneignum enda er erfitt að stofna fjölskyldu í ótryggu húsnæði.

Sumir telja að aðild Íslands að ESB geti leyst þessi vandamál meðal annars vegna lægri vaxta og minni verðbólgu innan sambandsins. Raunin er þó sú að húsnæðisvandi er einnig víða innan ESB þar sem mikill skortur er á húsnæði í mörgum borgum.

Í stefnu Miðflokksins kemur fram að húsnæði sé hluti af grunnþörfum hverrar fjölskyldu og að stjórnvöld þurfi að tryggja að þeim þörfum sé mætt. Sveitarfélögin gegna þar lykilhlutverki.

Við í Miðflokknum í Hafnarfirði teljum að hætta verði að selja lóðir til hæstbjóðanda á uppsprengdu verði. Slíkt fyrirkomulag hefur ýtt undir hærra húsnæðisverð og aukið verðbólgu.

Ísland er ríkt land og lífskjör hér á landi eru með þeim bestu í heimi. Við getum leyst þennan vanda ef viljinn er fyrir hendi.

Höfundur er pípulagningameistari og skipar 3. sæti á lista Miðflokksins í Hafnarfirði.

