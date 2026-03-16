Ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar 16. mars 2026 11:31 Sífellt fleiri ungir Íslendingar sjá ekki fram á að geta eignast eigið húsnæði. Á höfuðborgarsvæðinu hefur húsnæðisverð farið langt fram úr raunkostnaði bygginga. Húsnæði er í auknum mæli orðið fjárfestingarkostur líkt og hlutabréf og fjársterkir aðilar eru í kjöraðstöðu til að halda eignum frá markaði til að hámarka verðmæti fasteigna sinna. Þetta er vandamál sem við sjáum einnig skýrt í Hafnarfirði þar sem ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þessi staða er grafalvarleg og vekur upp spurningar um hvort kominn sé tími til að endurskoða aðkomu bankanna að húsnæðismarkaðnum og skoða aðrar leiðir til fjármögnunar húsnæðislána. Ljóst er að núverandi fyrirkomulag kallar á endurskoðun. Ungt fólk á nú litla sem enga möguleika á að komast í eigið húsnæði. Ef það kemst inn á markaðinn eru skuldbindingarnar oft svo miklar að lítið má út af bregða til að illa fari. Þegar fólk hefur ekki tryggt húsnæði frestar það gjarnan barneignum enda er erfitt að stofna fjölskyldu í ótryggu húsnæði. Sumir telja að aðild Íslands að ESB geti leyst þessi vandamál meðal annars vegna lægri vaxta og minni verðbólgu innan sambandsins. Raunin er þó sú að húsnæðisvandi er einnig víða innan ESB þar sem mikill skortur er á húsnæði í mörgum borgum. Í stefnu Miðflokksins kemur fram að húsnæði sé hluti af grunnþörfum hverrar fjölskyldu og að stjórnvöld þurfi að tryggja að þeim þörfum sé mætt. Sveitarfélögin gegna þar lykilhlutverki. Við í Miðflokknum í Hafnarfirði teljum að hætta verði að selja lóðir til hæstbjóðanda á uppsprengdu verði. Slíkt fyrirkomulag hefur ýtt undir hærra húsnæðisverð og aukið verðbólgu. Ísland er ríkt land og lífskjör hér á landi eru með þeim bestu í heimi. Við getum leyst þennan vanda ef viljinn er fyrir hendi. Höfundur er pípulagningameistari og skipar 3. sæti á lista Miðflokksins í Hafnarfirði. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Jónsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Loksins fá sjónarmið Afstöðu hljómgrunn Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar Skoðun Við erum í þessu saman Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Menningin á heima í Kórnum Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar Skoðun Landakort samtímans og áttaviti sögunnar Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Þétting byggðar og miðsókn – skipulagsstefna sem þjónar ekki öllum Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Smalaholtskógur: Náttúruperla eða fórnarkostur skipulags, og hver á að borga? Ómar Þór Kristinsson skrifar Skoðun Í stríði við náttúruna - baráttan um landið Ólafur Valsson skrifar Skoðun Íbúar njóti árangursins Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Unga fólkið ber byrðarnar Arnar Birkir Dansson skrifar Skoðun Skítamix sem börnin borga Róbert Ragnarsson,Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Bandarískir landgönguliðar í Íran Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Hugsanir okkar eru einkamál: Taugatækni, siðfræði og hugrænt frelsi María K. Jónsdóttir skrifar Skoðun Hjálp! Baldvin Björgvinsson skrifar Skoðun Má ég líka gera upp í evrum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Arfleifð Davíðs Jón Baldvin Hannibalsson skrifar Skoðun Staðreyndir um efnaskiptaaðgerðir á Íslandi Hjörtur Gíslason skrifar Skoðun „Ekkert bendi til þess að það sé raunin“ Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Fær örmögnun fætur? Gunnar Önnu Svanbergsson skrifar Skoðun Þjóðarleiðtogi sem enginn tekur lengur mark á. Til hvers er hann þá? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Fengu hvorugt varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Samþjöppun auðs og hindranir fyrir ungt fólk á Íslandi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Er óheppni hjúkrunarfræðingurinn raunverulega óheppinn? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Það er gott að hafa „góðar tengingar“ í Kópavogi. 2 af 4. Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Handjárn eða heilbrigð tengsl Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Er skólafólk ómarktækt? Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Frá nauðungarsölum til 5 milljarða í arð á ári Jón Ferdínand Estherarson,Guðný Benediktsdóttir,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Hvað gerist ef meirihlutinn segir „já“ í sumar? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Kerfið er brotið af því þú þolir það þannig Anna Bergþórsdóttir skrifar Sjá meira