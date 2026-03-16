Tannheilsa má ekki gleymast Fríða Bogadóttir skrifar 16. mars 2026 13:30 Tannheilsa er mikilvægur hluti af almennri heilsu og vellíðan og það er mikilvægt að huga vel að þessum hluta líkamans og vanda munnhirðu. Öll viljum við halda í okkar eigin tennur til æviloka. Tannlækningar hafa verið stundaðar í mörg þúsund ár og eru að finna ummerki aftur til ársins 7000 f. Kr. Það var ekki fyrr en árið 1723 að tannlækningar fóru að þróast sem sérstök heilbrigðisgrein, og dagleg tannburstun varð ekki almennur vani fyrr en eftir síðari heimsstyrjöld. Vegna bættrar munnhirðu og aukinni fræðslu um mikilvægi munnhirðu eru margir að ná því markmiðið að halda í sínar eigin tennur út lífið. Það eru mikil lífsgæði að geta notað tennurnar út ævina og er mikill skilningur manna í dag á mikilvægi þess að tannbursta og passa munnhirðu. Tannlæknafélag Íslands hvetur landsmenn að huga vel að munnhirðu og tannheilsu og grípa frekar í vatnið en gosdrykki og sykraða djúsdrykki. Ungt fólk er farið að drekka orkudrykki í auknu mæli og glerungseyðing er orðið vandamál hjá unglingum. Eldri kynslóðin er farin að geta haldið í sínar eigin tennur lengur og jafnvel til æviloka. Á eldri árum fylgir oft munnþurrkur. Ef það er minni munnvatnsframleiðsla þá tekur það lengri tíma fyrir líkamann að hreinsa sykur af tönnum. Stillum sælgætisneyslu í hóf og reynum að halda okkur við einn nammidag í viku. Munum að borða hollt og bursta tennurnar að minnsta kosti tvisvar á dag með flúortannkremi og nota tannþráð. Þessa vikuna stendur Tannlæknafélag Íslands fyrir vitundarvakningu með það að markmiði að vekja athygli á mikilvægi góðrar tannheilsu. Tannverndarvika er haldin í tengslum við Alþjóðlegan tannverndardag, sem er 20. mars ár hvert. Slagorðið í ár er ,,A Happy Mouth is a Happy Life“, eða „Heilbrigður munnur er hamingjuríkt líf“. Veljum vatnið þessa vikuna og borðum hollt. Höfundur er tannlæknir og formaður Tannlæknafélags Íslands. Viltu birta grein á Vísi? Tannheilsa 