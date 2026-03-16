Menningin á heima í Kórnum Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar 16. mars 2026 09:45 Efri byggðir Kópavogs hafa á undanförnum árum þróast hratt og orðið eitt öflugasta og fjölskylduvænsta hverfi bæjarins. Þar hefur myndast sterkt samfélag þar sem íþróttir, skólastarf og fjölbreytt þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum íbúa. Nú er tímabært að taka næsta skref í þeirri uppbyggingu og efla menningarlíf svæðisins með nýjum menningarkjarna og bókasafni í Kórnum. Sterkur grunnur samfélagsins Kórinn er nú þegar hjarta íþróttalífs í efri byggðum Kópavogs þar sem öflugt starf íþróttafélaga fer fram allt árið um kring. Kóraskóli sem gegnir lykilhlutverki í menntun og félagslífi ungmenna í hverfinu. Þá er Hörðuvallaskóli einnig skammt undan og sækja nemendur þar íþróttakennslu í Kórinn. Á sama svæði hefur starfsemi Virkni og vellíðan einnig fest rætur og stuðlar að bættri heilsu og lífsgæðum margra eldri bæjarbúa. Þannig hefur svæðið þróast í mikilvægan samkomustað fyrir íbúa á öllum aldri. Tækifæri til að tengja saman menningu, menntun og íþróttir Þessi sterki grunnur skapar einstakt tækifæri til að byggja upp öflugan menningarkjarna á sama svæði. Með slíkri uppbyggingu er verið að tengja saman menningu, menntun og íþróttir á einn stað – eitthvað sem hefur reynst afar vel í nútíma skipulagi borga og bæja. Menning er ekki lúxus heldur hluti af grunninnviðum samfélagsins. Hún skapar samveru, styrkir sjálfsmynd hverfa og gefur börnum og ungmennum tækifæri til að þróa hæfileika sína í listum og skapandi starfi. Sem menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur þá fagna ég þessu mjög. Ég tel að einstaklingar og fjölskyldur muni eiga þarna gæðatíma saman í leik og starfi. Með þessu stuðlum við líka á betra aðgengi að fjölbreytilegu efni til að lesa auk annarrar þjónustu sem að Bókasafn Kópavogs hefur verið að bjóða uppá. Með menningarkjarna og bókasafni í Kórnum verður til nýr samkomustaður fyrir íbúa efri byggða þar sem hægt verður að halda sýningar, viðburði og fjölbreytt námskeið. Í takt við stefnu um fjölskylduvæn samfélög Uppbygging menningarkjarna í Kórnum fellur einnig vel að þeim áherslum sem Framsókn lagði fram í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þar var lögð sérstök áhersla á fjölskylduvæn samfélög, sterka innviði og aukin lífsgæði íbúa. Með því að þróa Kórinn áfram sem miðpunkt íþrótta, menntunar og menningar er verið að fylgja þeirri sýn eftir í verki. Slík uppbygging styrkir samfélagið í heild, eykur aðgengi íbúa að menningu og tómstundum og tryggir að þjónusta og innviðir vaxi í takt við ört stækkandi hverfi í efri byggðum Kópavogs. Framtíðarsýn fyrir efri byggðir Undir forystu Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi hefur verið lögð áhersla á að byggja upp sterka og fjölbreytta innviði í bænum. Uppbygging menningarkjarna í Kórnum er rökrétt framhald þeirrar stefnu og mikilvægt skref til að tryggja að efri byggðir fái þann sess í menningarlífi bæjarins sem þær eiga skilið. Framtíð efri byggða Kópavogs er björt. Þar er kraftmikið samfélag, öflugt íþróttastarf og sterkt skólasamfélag. Með nýjum menningarkjarna í Kórnum verður bætt við mikilvægan þátt sem mun styrkja samfélagið enn frekar og gera svæðið að enn betri stað til að búa, starfa og ala upp fjölskyldu. Menningin á einfaldlega heima í Kórnum! Höfundur er íbúi í efri byggðum Kópavogs og skipar 4. sæti á lista Framsóknar í Kópavogi til sveitarstjórnarkosninga. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur Mest lesið Má ég líka gera upp í evrum? Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Skítamix sem börnin borga Róbert Ragnarsson,Sandra Hlín Guðmundsdóttir Skoðun Unga fólkið ber byrðarnar Arnar Birkir Dansson Skoðun Staðreyndir um efnaskiptaaðgerðir á Íslandi Hjörtur Gíslason Skoðun Arfleifð Davíðs Jón Baldvin Hannibalsson Skoðun Bandarískir landgönguliðar í Íran Arnór Sigurjónsson Skoðun Hjálp! Baldvin Björgvinsson Skoðun Menningin á heima í Kórnum Svava H. Friðgeirsdóttir Skoðun Hugsanir okkar eru einkamál: Taugatækni, siðfræði og hugrænt frelsi María K. Jónsdóttir Skoðun Í stríði við náttúruna - baráttan um landið Ólafur Valsson Skoðun Skoðun Skoðun Við erum í þessu saman Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Menningin á heima í Kórnum Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar Skoðun Landakort samtímans og áttaviti sögunnar Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Þétting byggðar og miðsókn – skipulagsstefna sem þjónar ekki öllum Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Smalaholtskógur: Náttúruperla eða fórnarkostur skipulags, og hver á að borga? Ómar Þór Kristinsson skrifar Skoðun Í stríði við náttúruna - baráttan um landið Ólafur Valsson skrifar Skoðun Íbúar njóti árangursins Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Unga fólkið ber byrðarnar Arnar Birkir Dansson skrifar Skoðun Skítamix sem börnin borga Róbert Ragnarsson,Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Bandarískir landgönguliðar í Íran Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Hugsanir okkar eru einkamál: Taugatækni, siðfræði og hugrænt frelsi María K. Jónsdóttir skrifar Skoðun Hjálp! Baldvin Björgvinsson skrifar Skoðun Má ég líka gera upp í evrum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Arfleifð Davíðs Jón Baldvin Hannibalsson skrifar Skoðun Staðreyndir um efnaskiptaaðgerðir á Íslandi Hjörtur Gíslason skrifar Skoðun „Ekkert bendi til þess að það sé raunin“ Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Fær örmögnun fætur? Gunnar Önnu Svanbergsson skrifar Skoðun Þjóðarleiðtogi sem enginn tekur lengur mark á. Til hvers er hann þá? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Fengu hvorugt varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Samþjöppun auðs og hindranir fyrir ungt fólk á Íslandi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Er óheppni hjúkrunarfræðingurinn raunverulega óheppinn? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Það er gott að hafa „góðar tengingar“ í Kópavogi. 2 af 4. Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Handjárn eða heilbrigð tengsl Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Er skólafólk ómarktækt? Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Frá nauðungarsölum til 5 milljarða í arð á ári Jón Ferdínand Estherarson,Guðný Benediktsdóttir,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Hvað gerist ef meirihlutinn segir „já“ í sumar? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Kerfið er brotið af því þú þolir það þannig Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Til leiðtoga í stjórnmálum og stjórnsýslu: Málefni barna og ungmenna Þóra Björg Jónsdóttir skrifar Skoðun Skerðing í Kópavogi Stefán Vilbergsson skrifar Sjá meira