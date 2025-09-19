Lífið

Bjó til úti­bíó við heita pottinn og með gervi­blóm í garðhúsinu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Einstaklega skemmtilegar lausnir.
Arkitektinn og umhverfisfræðingurinn Hildur Gunnlaugsdóttir er búin að búa til útibíó við heita pottinn í garðinum.

Einfalt og sniðugt bíótjald á grindverkinu og skjávarpi og hátalarar sem gefa alveg einstaka bíóstemningu á kvöldin.

Heiti potturinn er notaður sem bíósalur og úr verður einstaklega notalegt útisvæði sem fjölskylda og vinir geta nýtt sér eins og Vala Matt fékk að sjá í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.

Hildur er einnig með óvenjulegt gróðurhús í garðinum þar sem hún er búin að fylla það af gerviblómum og plöntum og hefur hún þannig útbúið ævintýralegt rými fyrir sig og litlu stelpurnar sínar.

Það má með sanni segja að það sé mikið notað og ekki síst á rigningardögum öllum til mikillar ánægju.

