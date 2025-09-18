Eltihrellir sat fyrir lögregluþjónum og skaut þrjá til bana Samúel Karl Ólason skrifar 18. september 2025 11:32 Lögreglan í Pennsylvaníu var með umfangsmikið viðbragð eftir skotbardagann. AP/Matt Slocum Þrír lögregluþjónar voru skotnir til bana og tveir til viðbótar særðir í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum í gær. Einn maður var skotinn til bana af lögregluþjónum en ráðamenn hafa hingað til sagt lítið um hvað gerðist í rauninni. Gærdagurinn er talinn einn sá blóðugasti fyrir lögregluþjóna í Pennsylvaníu um árabil. Skotbardaginn varð í North Codorus Township, sem er tiltölulega strjálbýlt svæði í Pennsylvaínu en þar búa tæplega tíu þúsund manns. Washington Post hefur eftir forsvarsmönnum lögreglunnar að umræddir lögregluþjónar hafi verið að fylgja eftir rannsókn sem tengist einhverskonar heimiliserjum eða ofbeldi. Lögreglan hefur varist því að gefa upp frekari upplýsingar á þeim grunni að enn eigi eftir að fara í húsleit vegna rannsóknarinnar. Ekki hefur verið gefið upp hverjir lögregluþjónarnir eru, frá hvaða embættum þeir voru eða hver maðurinn sem skaut þá og var svo skotinn var. Þungvopnaður í felulitum CNN hefur þó eftir heimildarmönnum sínum að umræddir lögregluþjónar hafi verið að framfylgja handtökuskipun gegn manni vegna ásakana um að hann hefði áreitt fyrrverandi kærustu sína og hrellt hana. Maðurinn fannst ekki heima hjá sér og var verið að leita að honum. Þegar lögregluþjónar fóru heim til kærustunnar var maðurinn þar, samkvæmt heimildum CNN, þungvopnaður og í felulitum. Óljóst er hvort að hann hafi verið að bíða eftir lögregluþjónum eða konunni. AP fréttaveitan hefur eftir manni sem býr í nágrenni við staðinn þar sem skotbardaginn varð. Hann segist hafa heyrt þó nokkuð mörgum skotum hleypt af. Lögreglan hafi í kjölfarið verið með umfangsmikið viðbragð, þyrlu og um þrjátíu lögreglubíla. Hinir særðu lögregluþjónar eru sagðir í alvarlegu en stöðugu ásigkomulagi á sjúkrahúsi. Josh Shapiro, ríkisstjóri Pennsylvaníu, segir atvikið hafa valdið mikilli skelkun á svæðinu kringum North Codorus og að gærdagurinn hafi verið einstaklega sorglegur fyrir allt ríkið. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Erlend sakamál Mest lesið „Það er erfitt að setja sig í hermannagalla í litlu sveitarfélagi” Innlent Segir Fallon og Meyers næsta: „Gerið þetta NBC!!!“ Erlent Munu leggja fram vísindalegar sannanir fyrir því að Brigitte sé líffræðilega kona Erlent Gekk fram á dauða seli: „Svona á enginn að gera“ Innlent Ráðast á fangaverði og skvetta á þá ýmsum líkamsvessum Innlent Svona gæti Sundabraut litið út: Brú eða göng meðal valkosta Innlent Eltihrellir sat fyrir lögregluþjónum og skaut þrjá til bana Erlent 80.000 lögreglumenn í viðbragðsstöðu vegna boðaðra mótmæla í dag Erlent Hafnar kröfu um ógildingu ákvörðunar Skipulagsstofnunar Innlent Sumarfríið allt of langt fyrir þau börn sem einangra sig félagslega Innlent Fleiri fréttir Eltihrellir sat fyrir lögregluþjónum og skaut þrjá til bana Segir Fallon og Meyers næsta: „Gerið þetta NBC!!!“ Hans Enoksen er látinn Telja að manngerð hlýnun hafi valdið 16.500 viðbótardauðsföllum í sumar 80.000 lögreglumenn í viðbragðsstöðu vegna boðaðra mótmæla í dag Menningarmálaráðherrann ósáttur og vill skrúfa fyrir fjármagn til ísraelsku kvikmyndaverðlaunanna Munu leggja fram vísindalegar sannanir fyrir því að Brigitte sé líffræðilega kona Fundu Guð í App store Nýr kókaínkóngur í Mexíkó Segir Kennedy hafa rekið sig fyrir að standa við vísindaleg heilindi Fjarlægðu skýrslu um pólitískt ofbeldi hægri öfgamanna Vatnaskil í dönskum varnarmálum: Ætla að kaupa langdræg vopn í fyrsta sinn Rýnt í ákærurnar: „Ég fékk nóg af hatri hans“ Segir að Navalní hafi verið myrtur í fangelsinu Bein útsending: Rauða dreglinum rúllað út fyrir Trump Evrópa sein með nýtt loftslagsmarkmið vegna óeiningar Opna tímabundna flóttaleið Ráðast í frekari rannsókn á andláti kvennanna sem létust í Laos Trump fær konunglegar móttökur í Bretlandi „Markmið ríkisstjórnar Ísraels er augljóst þegar við höldum áfram að verða vitni að tortímingu Palestínumanna“ Fara fram á dauðarefsingu yfir Robinson Nálægt því að draga úr flæðinu vegna drónaárása Hafa engar skýringar á margföldum gammablossa Enn ein ásiglingin við rifið umdeilda Hryðjuverkaákærum vísað frá Samþykkja að framselja Úkraínumann vegna Nord Stream-skemmdarverkanna Trump-liðar heita hefndum Nefnd SÞ segir Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á Gasa Látlausar sprengjuárásir á Gasa í nótt Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Sjá meira