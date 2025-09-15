Hollywood-stjörnur flykktust á Emmy-verðlaunahátíðina í nótt en ein þeirra sem komst ekki var kólumbíska stjaran Sofia Vergara. Ástæðan var svæsin augnsýking.
Vergara greindi frá því í Instagram-færslu að kvöldi hátíðarinnar að hún hefði þurft að fara á bráðamóttökuna og því ekki komist á hátíðina.
„Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna 🤣😩,“ skrifaði hún við færsluna og birti þar mynd af andliti sínu og þrútnu vinstra auganu.
„Sorrí, ég þurfti að afbóka! Fékk klikkaða augnsýkingu rétt áður en ég fór í bílinn,“ sagði Vergara jafnframt í færslunni.
Vergara birti einnig tvö myndbönd af spítalanum, annað sýndi hana skola á sér augað í vatnsbrunni og í hinu lá hinu á sjúkrabekk. Vergara greindi ekki frá því hvað hefði ollið sýkingunni en miðað við léttan tóninn í færslunni getur ekki verið að það hafi verið mjög alvarlegt.
Vergara er þekktust fyrir að leika Gloriu Delgado-Pritchett í gamanþáttunum Modern Family, sem voru sýndir á ABC frá 2009 til 2020, en hún var einmitt fimm sinnum tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir leik sinn í þáttunum. Nýlega hlaut hún mikið lof fyrir leik sinn í stuttu framhaldsþáttaröðinni Griselda (2024).