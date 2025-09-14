Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í umfangsmiklar aðgerðir í gærkvöldi í Auðbrekku í Kópavogi með aðstoð sérsveitar þar sem Hells Angels á Íslandi hélt samkvæmi. Þrír voru handteknir á vettvangi en lögregla hefur varist allra frétta af málinu. Rætt verður við afbrotafræðing um málið í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar.
Við ræðum við dósent í tölvunarfræði sem nefnir fjögur dæmi þar sem notkun gervigreindar hefur átt þátt í sjálfsvígi. Gervigreindin endi oft á villigötum í lengri samtölum og ekki hægt að hafa fulla stjórn á henni.
Forsætisráðherra Bretlands segir breska fánann aldrei mega nota sem tákn ofbeldis, ótta og sundrunar. Þessi orð lét ráðherrann falla í kjölfar þess að hundrað og fimmtíu þúsund manns mótmæltu innflytjendastefnu stjórnvalda á götum Lundúnar í gær.
Sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum segir atburði síðustu daga sýna að íslensk stjórnvöld ættu að skoða að setja upp drónaloftvarnir. Rússar flugu drónum tvisvar inn fyrir lofthelgi NATO-ríkja í síðustu viku.
Sundlaugargestir laugarinnar í Reykholti í Biskupstungum munu ekki geta stungið sér þar til sunds í heilt ár því taka á laugina og allt svæðið í gegn en kostnaðurinn nemur átta hundruð milljónum króna.
Um helgina stóð Kattaræktarfélag Íslands fyrir sérstakri kynningardagskrá í Garðheimum í Breiðholti, þar sem gestir gátu kynnt sér fjölbreyttar kattategundir – hver annarri ólíkari, meðal annars ketti með enga rófu.
