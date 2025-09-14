KR-ingar máttu þola niðurlægjandi 0-7 tap er liðið tók á móti Víkingi í lokaumferð Bestu-deildar karla fyrir skiptingu. Með sigrinum skjótast Víkingar á topp deildarinnar, í það minnsta í bili.
Víkingur byrjuðu leikinn af krafti og skoraði Óskar Borgþórsson fyrsta mark leiksins strax á 4. mínútu. Annað mark Víkings skoraði Valdimar Þór Ingimundarson sem bætti svo stuttu síðar við þriðja marki Víkings og þar að leiðandi öðru marki sínu.
KR-ingar áttu í töluverðu basli bæði varnarlega og sóknarlega. Víkingar voru þéttir á miðjunni og í vörn og það var erfitt fyrir KR-inga að koma sér í góð svæði.
Á fimmtu mínútu í uppbótatíma bætti Nikolaj Hansen við fjórða marki leiksins. Víkingar fjórum mörkum yfir og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Vont varð verra fyrir KR þegar Daníel Hafsteinsson skoraði fimmta mark leiksins í upphafi síðari hálfleiks.
Valdimar Þór Ingimundarson bætti við þriðja marki sínu og sjötta marki Víkings á 67. mínútu leiksins.
Fyrirliði Víkinga, Oliver Ekroth bætti við sjöunda marki gestanna og niðurstaðan stærsta deildartap KR-inga.
Ekkert sérstakt atvik sem stóð upp úr. Hrikaleg niðurlæging fyrir KR hérna á heimavelli.
Valdimar Þór Ingimundarson átti góðan leik fyrir Víkinga og skoraði þrjú mörk.
Helgi Guðjónsson var með tvær stoðsendingar og Daníel Hafsteinsson var með mark og stoðsendingu.
Oliver Ekroth með mark og staðsendingu.
Umgjörðin hjá KR er mjög góð. Fín mæting í stúkunni en einhverjir stuðningsmenn KR kusu að fara heim í niðurlægingunni í hálfleik.