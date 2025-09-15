Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina

Fallegt haustveður, tónleikar, brúðkaup og ljúfar samsverustundir einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins. Auk þess lögðu margir land undir fót og sleiktu sólina á erlendum slóðum.
Katrín Edda Þorsteinsdóttir, áhrifavaldur og vélaverkfræðingur, sólaði sig á milli þess sem hún sinnti börnum sínum í sólinni í fríi á Tyrklandi.
Birgitta Líf Björnsdóttir, raunveruleikastjarna og markaðsstjóri World Class, fór út á lífið í haustlegri litapallettu.
Fyrirsætan Birta Abiba nýtur lífsins í sólinni í Bandaríkjunum.
Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, fór á tónleika með tónlistarmanninum Drake í Berlín um helgina.
Mari Jaersk hlaupadrottning og kærasti hennar Njörður Lúðvíksson fengu sér hund sem heitir Brúna.
Ástrós Traustadóttir, dansari og raunveruleikastjarna, birti fleiri myndir úr nígeríska brúðkaupinu umrædda.
Fanney Ingvarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsfulltrúi hjá BIOEFFECT, telur niður dagana í sitt þriðja barn.
Pattra Srianonge, markaðsstjóri og áhrifvaldur, er virkilega töff mamma. Hún skellti sér í myndatöku í vikunni með ungana sína tvo.
Tara Sif Birgisdóttir, fasteignasali og dansari, og eiginmaður hennar Elfar Elí Schweitz Jakobsson lögfræðingur, fóru í brúðkaup um helgina.
Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir leggur í dag af stað í Evróputúr sinn sem lýkur með stórtónleikum í Kórnum í Kópavogi þann 14. mars næstkomandi.
Sunneva Einarsdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, fór í sveitina með vinkonu sinni Jóhönnu Helgu Jensdóttur og hundunum Rómeó og Bruce.
Magnea Björg Jónsdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, deildi skemmtilegri myndafærslu frá liðnu sumri.
Patrekur Jaime, raunveruleikastjarna, kveðst þakklátur fyrir vin sinn Binna Glee, sem fagnaði afmæli sínu á dögunum.
Þjálfarinn og áhrifavaldurinn Arnfríður Helgadóttir er flutt til New York í Bandaríkjunum þar sem hún mun stunda nám í arkitektúr.
Liðin vika var umvafin fallegum brúðkaupum, stórafmælum og öðrum herlegheitum hjá stjörnum landsins. Íslendingar eru alltaf á faraldsfæti og nú þegar haustið er farið að láta á sér kræla hafa fjölmargir flogið suður á bóginn í leit að hlýrra loftslagi til að lengja sumarið örlítið.
Þrátt fyrir að haustið sé rétt handan við hornið hefur veðrið leikið við landsmenn. September er genginn í garð og helgin með allra besta móti þar sem ástin var á alls oddi í brúðkaupum víðs vegar um landið. Fjölmargir flugu á vit ævintýranna á erlendri grundu – ýmist til slökunar á hvítum ströndum, í menningarferð eða til að hvetja íslenska landsliðið í körfubolta á Eurobasket í Póllandi.
Liðin helgi var viðburðarík og lífleg hjá stjörnum landsins. Hlauparar reimuðu á sig skóna fyrir Reykjavíkurmaraþonið og mannlífið iðaði þegar Menningarnótt var haldin hátíðleg með fjölbreyttri dagskrá. Að auki loguðu samfélagsmiðlar af ást og rómantík í brúðkaupum helginnar. Þá klæddust fjölmargir bleikum fötum um helgina og heiðruðu minningu Bryndísar Klöru.