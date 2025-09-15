Lífið

Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Stjörnur landsins skinu skært þessa vikuna.
Fallegt haustveður, tónleikar, brúðkaup og ljúfar samsverustundir einkenndu liðna viku hjá stjörnum landsins. Auk þess lögðu margir land undir fót og sleiktu sólina á erlendum slóðum.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

„Hotmömmubikinígellustælar“

Katrín Edda Þorsteinsdóttir, áhrifavaldur og vélaverkfræðingur, sólaði sig á milli þess sem hún sinnti börnum sínum í sólinni í fríi á Tyrklandi.

Haustleg skvísa

Birgitta Líf Björnsdóttir, raunveruleikastjarna og markaðsstjóri World Class, fór út á lífið í haustlegri litapallettu. 

Skvísulæti í sólinni

Fyrirsætan Birta Abiba nýtur lífsins í sólinni í Bandaríkjunum.

Berlínarskvísa

Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, fór á tónleika með tónlistarmanninum Drake í Berlín um helgina.

Nýr fjölskyldumeðlimur

Mari Jaersk hlaupadrottning og kærasti hennar Njörður Lúðvíksson fengu sér hund sem heitir Brúna.

Nígeríska brúðkaupið

Ástrós Traustadóttir, dansari og raunveruleikastjarna, birti fleiri myndir úr nígeríska brúðkaupinu umrædda.

Styttist í knús

Fanney Ingvarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsfulltrúi hjá BIOEFFECT, telur niður dagana í sitt þriðja barn.

Töff mamma!

Pattra Srianonge, markaðsstjóri og áhrifvaldur, er virkilega töff mamma. Hún skellti sér í myndatöku í vikunni með ungana sína tvo.

Brúðkaupsfín

Tara Sif Birgisdóttir, fasteignasali og dansari, og eiginmaður hennar Elfar Elí Schweitz Jakobsson lögfræðingur, fóru í brúðkaup um helgina.

Tilbúin í Evróputúrinn

Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir leggur í dag af stað í Evróputúr sinn sem lýkur með stórtónleikum í Kórnum í Kópavogi þann 14. mars næstkomandi.

Sætar á Suðurlandi

Sunneva Einarsdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, fór í sveitina með vinkonu sinni Jóhönnu Helgu Jensdóttur og hundunum Rómeó og Bruce.

Sumarið í myndum

Magnea Björg Jónsdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, deildi skemmtilegri myndafærslu frá liðnu sumri.

Falleg vinátta

Patrekur Jaime, raunveruleikastjarna, kveðst þakklátur fyrir vin sinn Binna Glee, sem fagnaði afmæli sínu á dögunum.

Fyrstu dagarnir í New York

Þjálfarinn og áhrifavaldurinn Arnfríður Helgadóttir er flutt til New York í Bandaríkjunum þar sem hún mun stunda nám í arkitektúr.

Stjörnulífið Ástin og lífið Tímamót

