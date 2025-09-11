Birti bónorðið í Bændablaðinu Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. september 2025 11:48 Bónorðið í Bændablaðinu vakti lukku og eru þau Freyr og Guðrún Vaka nú trúlofuð. „Óska eftir hönd Guðrúnar Vöku Steingrímsdóttur: Elsku Guðrún mín, viltu giftast mér? Þinn Freyr Snorrason.“ Þannig hljóðar einkamálaauglýsing sem Freyr Snorrason, verkefnastjóri á skipulagsdeild Kópavogsbæjar, birti í nýjasta tölublaði Bændablaðsins sem var dreift til áskrifenda í gærkvöldi og í morgun. Blaðamaður heyrði í Frey seint í gærkvöldi eftir að hafa rekið augun í auglýsinguna sem var í dreifingu á samfélagsmiðlum. Freyr átti von á að blaðinu yrði dreift í dag og var því á rúnti um bæinn í leit að blaðinu áður en hans heittelskaða ræki augun í auglýsinguna á miðlunum. Guðrún og Freyr eiga saman soninn Steingrím. „Ég er í slökkvistarfi ársins, þetta er bara Rugl.is-dæmi. Ég var bara mjög rólegur í tíðinni og sé þetta á Facebook. Ég er hérna keyrandi um allar trissur að reyna að finna Bændablaðið og var að sækja hringinn í vinnuna núna,“ sagði Freyr við blaðamann í gærkvöldi. Freyr var þá búinn að fara í búðirnar OK Market og Nettó en fann hvergi blaðið. Eftir samtal við blaðamann fór Freyr á bensínstöðina N1 á Hringbraut, fann þar eintak og brunaði heim. Með Bændablaðið í hönd bar Freyr svo upp bónorðið og Guðrún svaraði játandi. „En af hverju Bændablaðið?“ kynni einhver að spyrja. Ástæðan er að Guðrún, sem starfar sem aðstoðarmaður dómara hjá Landsrétti, vann um tíma hjá Bændasamtökunum sem gefa út Bændablaðið. Að sögn Freys talaði hún alltaf svo fallega um bæði Bændasamtökin og Bændablaðið að honum fannst rakið að bera upp bónorðið þar. Spurning hvort Freyr, sem bæði vinnur hjá Kópavogsbæ og er gallharður Bliki, birti ekki tilkynningu um trúlofunina í næsta tölublaði af Kópavogsblaðinu? Ástin og lífið Kópavogur Reykjavík Mest lesið Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton Lífið Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Lífið Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Lífið „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Tónlist Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Tónlist Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Menning Birti bónorðið í Bændablaðinu Lífið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Lífið Fleiri fréttir Birti bónorðið í Bændablaðinu Svona verður Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton „Eiginlega vandræðalega mikil áhrif“ Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Heitustu trendin í haust „Ég elskaði þig í fyrra lífi, ég elska þig í þessu lífi og mun finna þig í næsta“ Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Sjá meira