Bilun hefur komið upp í sjónvarpsútsendingu Sýnar sem veldur truflunum í útsendingu í appi og vefsjónvarpi. Verið er að vinna að lausn og beðist er afsökunar á óþægindum sem þetta kann að valda.
Uppfært kl 19:56 Samkvæmt upplýsingum frá tæknideild er búið að laga það sem var bilað og útsendingin ætti að vera komin í lag á næstu mínútum.
Borið hefur á truflunum á sjónvarpsútsendingum á öllum rásum Sýnar en þessa stundina er landsleikur karla í fótbolta á móti Frakklandi sýndur á Sýn sport.
„Það er verið að greina vandann, þetta liggur í dreifingarkerfi Sýnar. Allt okkar fólk er að reyna ráða úr þessu,“ segir Eiríkur Stefán Ásgeirsson, íþróttastjóri Sýnar.
„Þetta hefur áhrif á dreifingu í gegnum öppin okkar fyrst og fremst, snúrutengdir myndlyklar eru í lagi, en myndlyklar á þráðlausu haga sér í raun eins og snjalltæki, eins og öppin,“ segir Eiríkur.
Bilunin liggi í svökölluðu OTT dreifingarkerfi.
„Það er svosem voðalega lítið annað að segja, allt okkar fólk er að skoða þetta núna.“
