Innlent

Út­sending komin í lag

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Höfuðstöðvar Sýnar.
Höfuðstöðvar Sýnar. Vísir/Vilhelm

Bilun hefur komið upp í sjónvarpsútsendingu Sýnar sem veldur truflunum í útsendingu í appi og vefsjónvarpi. Verið er að vinna að lausn og beðist er afsökunar á óþægindum sem þetta kann að valda.

Uppfært kl 19:56 Samkvæmt upplýsingum frá tæknideild er búið að laga það sem var bilað og útsendingin ætti að vera komin í lag á næstu mínútum.

Borið hefur á truflunum á sjónvarpsútsendingum á öllum rásum Sýnar en þessa stundina er landsleikur karla í fótbolta á móti Frakklandi sýndur á Sýn sport.

„Það er verið að greina vandann, þetta liggur í dreifingarkerfi Sýnar. Allt okkar fólk er að reyna ráða úr þessu,“ segir Eiríkur Stefán Ásgeirsson, íþróttastjóri Sýnar.

„Þetta hefur áhrif á dreifingu í gegnum öppin okkar fyrst og fremst, snúrutengdir myndlyklar eru í lagi, en myndlyklar á þráðlausu haga sér í raun eins og snjalltæki, eins og öppin,“ segir Eiríkur.

Bilunin liggi í svökölluðu OTT dreifingarkerfi.

„Það er svosem voðalega lítið annað að segja, allt okkar fólk er að skoða þetta núna.“

Vísir er í eigu Sýnar

Sýn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið