Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. september 2025 10:00 Aron Kristinn, Lára Portal og Vera Aronsdóttir eru falleg fjölskylda. Instagram Tónlistarmaðurinn Aron Kristinn Jónasson og viðskiptafræðingurinn Lára Portal gáfu frumburðinum nafn við hátíðlega athöfn um helgina. Daman kom í heiminn 26. júní og var í skírnarkjól frá foreldrunum. Litla verðandi stemningskonan heitir Vera Aronsdóttir Portal og birtu stoltir foreldrarnir fallega mynd af litlu fjölskyldunni. View this post on Instagram A post shared by aron kristinn (@aronkristinn) Lára og Aron Kristinn kynntust í Verslunarskóla Íslands og hafa verið saman í tæp ellefu ár. Hann skaust upp á stjörnuhimininn sem meðlimur tvíeykisins ClubDub en sagði skilið við sveitina og hefur að undanförnu einbeitt sér að sóló efni. Hann hefur stundum notast við listamanns og áhrifavaldanafnið AK Rizz, sérstaklega á samfélagsmiðlum.